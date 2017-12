New York - Hokejista Tomáš Hertl ze San Jose bodoval ve třetím zápase po sobě, gólem a asistencí ale nezabránil prohře s Minnesotou 3:4 v prodloužení. Čtyřiadvacetiletý útočník bodoval v nedělním programu NHL jako jediný z českých hráčů. V dalších utkáních St. Louis zdolalo Buffalo 3:2 v prodloužení, Chicago Arizonu 3:1 a Toronto Edmonton 1:0.

San Jose od 25. minuty prohrávalo 0:3, přesto dokázalo dotáhnout zápas do prodloužení. Cestu Sharks za vyrovnáním načal obránce Brent Burns dvěma zásahy v přesilových hrách. U jeho prvního gólu asistoval Hertl, který svým sedmým gólem v sezoně zařídil v 55. minutě dorážkou do prázdné branky nerozhodný stav. Obrat domácích překazil ve čtvrté minutě nastaveného času Nino Niederreiter, jenž rozhodl o bodu navíc pro Wild.

Také St. Louis rozhodlo o vítězství až v prodloužení. Blues vedli po dvou třetinách 2:0, ale v poslední části jejich náskok smazal dvěma góly Evan Rodrigues. Domácí se nakonec přeci jen radovali z vítězství, když ho sólovým únikem z vlastního pásma zařídil Vladimir Tarasenko.

"Snažil jsem se jet až do branky. Když máte tolik šancí, ze kterých se neprosadíte, musíte hrát jednodušeji. Někdy jde o šťastný odraz, ale myslím si, že se naše řada zlepšuje. Pořád máme více šancí, takže musíme začít skórovat už v základní hrací době a ne až v prodloužení," řekl Tarasenko.

V Chicagu začaly padat branky až v poslední třetině. Na gól domácího útočníka Tommyho Wingelse z 48. minuty odpověděl Anthony Duclair v čase 54:02. O 71 vteřin později vsítil Arťom Anisimov vítězný gól Blackhawks, pojistku přidal Nick Schmaltz. Oba góly připravil Patrick Kane, který se díky dvěma asistencím posunul na páté místo historického bodování klubu.

Devětadvacetiletý Američan, který po celou dobu kariéry hraje pouze v Chicagu, si v 770 zápasech připsal 781 bodů. Lepší než on jsou pouze Stan Mikita, Bobby Hull, Denis Savard a Steve Larmer. "Je to velká čest být mezi takovými hráči. Jde o skvělé hokejisty. Měl jsem štěstí, že jsem za ta léta hrál s řadou úžasných hokejistů a že mi trenéři a management věřili. Je to zábavná jízda a snad tímhle nekončí, ale pokračuje," prohlásil Kane.

Centr Zach Hyman rozhodl o třetí výhře Toronta za sebou už po 34 vteřinách hry, když tečoval střelu Jakea Gardinera. První hvězdou večera se stal brankář Curtis McElhinney, který pochytal všech 41 pokusů Oilers. Maple Leafs ovládli pátý z posledních šesti duelů.

Výsledky NHL:

Chicago - Arizona 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Branky: 48. Wingels, 56. Anisimov, 57. Schmaltz - 55. Duclair. Střely na branku: 37:32. Diváci: 21.654. Hvězdy zápasu: 1. Crawford, 2. Kane, 3. Anisimov (všichni Chicago).

San Jose - Minnesota 3:4 v prodl. (0:2, 1:1, 2:0 - 0:1)

Branky: 40. a 43. Burns (na první Hertl), 55. Hertl - 11. a 25. Staal, 5. Murphy, 64. Niederreiter. Střely na branku: 34:24. Diváci: 17.205. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Staal (oba Minnesota), 3. Burns (San Jose).

Toronto - Edmonton 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branky: 1. Hyman. Střely na branku: 23:41. Diváci: 19.486. Hvězdy zápasu: 1. McElhinney, 2. Hyman, 3. Rielly (všichni Toronto).

St. Louis - Buffalo 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 1. Schenn, 37. Stastny, 65. Tarasenko - 42. a 59. Rodrigues. Střely na branku: 45:24. Diváci: 17.310. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Stastny (oba St. Louis), 3. Rodrigues (Buffalo).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 29 21 2 6 110:74 44 2. Toronto 31 20 1 10 106:88 41 3. Boston 27 14 4 9 78:75 32 4. Montreal 31 13 4 14 85:99 30 5. Detroit 29 11 5 13 80:97 27 6. Florida 29 11 4 14 88:104 26 7. Ottawa 28 9 7 12 77:98 25 8. Buffalo 30 7 6 17 64:102 20

Metropolitní divize:

1. Columbus 30 19 1 10 86:73 39 2. Washington 30 18 1 11 94:88 37 3. New Jersey 29 16 4 9 89:91 36 4. NY Islanders 29 16 3 10 105:99 35 5. Pittsburgh 31 16 3 12 93:102 35 6. NY Rangers 29 16 2 11 98:87 34 7. Philadelphia 29 11 7 11 83:86 29 8. Carolina 28 11 7 10 78:88 29

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 31 21 2 8 104:78 44 2. Nashville 29 18 4 7 95:84 40 3. Winnipeg 30 17 5 8 102:86 39 4. Chicago 30 14 5 11 90:82 33 5. Dallas 30 16 1 13 89:89 33 6. Minnesota 29 15 3 11 87:87 33 7. Colorado 28 13 2 13 90:94 28

Pacifická divize:

1. Los Angeles 31 20 3 8 97:68 43 2. Vegas 29 19 1 9 103:91 39 3. San Jose 29 16 3 10 79:69 35 4. Calgary 30 16 2 12 88:94 34 5. Vancouver 30 14 4 12 81:85 32 6. Anaheim 30 12 7 11 80:89 31 7. Edmonton 30 12 2 16 86:99 26 8. Arizona 33 7 5 21 75:114 19