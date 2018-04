New York - Útočník Tomáš Hertl přispěl svým druhým gólem v play off k vysokému vítězství hokejistů San Jose nad Anaheimem 8:1. Sharks vedou v sérii 3:0 na zápasy a jsou krok od postupu do druhého kola. Tomáš Plekanec pomohl asistencí k výhře Toronta 4:2 nad Bostonem a snížení stavu série na 1:2. Útočníci Bruins David Krejčí a David Pastrňák vyšli poprvé proti Maple Leafs bodově naprázdno.

San Jose se před vlastními fanoušky podařilo navázat na dvě výhry z ledu Anaheimu. O osudu třetího duelu rozhodla druhá třetina, v níž si domácí vypracovali čtyřgólový náskok. Pátou trefu San Jose obstaral v přesilovce Hertl. Celkem se Sharks trefili v početní výhodě čtyřikrát. Pod střelecké hody domácích se podepsalo osm hráčů. I přes jednoznačný výsledek se brankář San Jose Martin Jones musel činit a díky 45 zákrokům získal ocenění pro největší hvězdu utkání.

Toronto po dvou porážkách v Bostonu šlo doma do vedení v 18. minutě, když James van Riemsdyk po sedmi vteřinách zužitkoval přesilovou hru. Vyrovnání zařídil v 24. minutě obránce Adam McQuaid střelou od modré. Maple Leafs si ale za 43 vteřin vzali vedení zpět zásluhou osmatřicetiletého útočníka Patricka Marleaua. Odpověď Bruins na sebe nechala čekat jen dvě a půl minuty. Slovenský kapitán Bruins Zdeno Chára se prosadil střelou z brankové čáry pod horní tyč.

První torontský triumf v souboji dvou týmů z tzv. Original Six zařídil v 35. minutě Auston Matthews. Dvacetiletý Američan se z levého kruhu trefil podobně jako Chára pod horní konstrukci branky Tuukky Raska. "Když skórujete, přijde vám, že nastalo zemětřesení, obzvlášť v play off," popsal atmosféru v Air Canada Centre Matthews.

Zkraje třetí části se v početní výhodě Bostonu dostal do velké příležitosti Pastrňák, který v minulém utkání zazářil šesti body. Tentokrát ale v tváří tvář gólmanu Frederiku Andersenovi neuspěl. Výhru Maple Leafs zpečetil druhou trefou večera Marleau po nahrávkách Mitchella Marnera a Plekance. Bruins ještě zkusili hru bez brankáře a Pastrňák se ocitl velmi blízko vstřelení kontaktního gólu. Po přihrávce Krejčího vypálil z levého kruhu do odkryté branky, ale Andersen čepelí hole zamezil jeho páté trefě v sérii.

"Šlo o jeden z nejlepších zákroků, jaký jsem kdy viděl. Rozhodl zápas. Do konce zbývaly dvě minuty a Boston by ztrácel jen o gól. Neuvěřitelný zákrok," rozplýval se Matthews. "Všichni jsme hráli naplno. Andersen chytal fantasticky," chválil dánského gólmana Marleau.

"Takový je život. Jeden den se vám daří, další ráno se probudíte a stojí to za houby. To se stává. První dva zápasy jsem hodil za hlavu a zrovna tak vymažu z paměti i ten dnešní a soustředím se na příští," uvedl Pastrňák, s devíti body (4+5) nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů.

K vítězství Toronta dopomohl i fakt, že ubránilo elitní řadu Bruins ve složení Marchand - Bergeron - Pastrňák. "Po většinu zápasu hráli dobře, jen se neprosadili. Pastrňákovi vzali snad tři nebo čtyři branky. Jejich brankář se na konci vyznamenal. Všichni tři ale mohou být ještě lepší. Dneska se jim hrálo hůře, Maple Leafs je za žádnou cenu nechtěli nechat skórovat a to se jim povedlo," řekl trenér hostů Bruce Cassidy.

Sérii zkorigovalo i New Jersey, které porazilo Tampu Bay 5:2. K vítězství Devils výrazně přispěl Taylor Hall, jenž ke gólu přidal i dvě asistence. Tampa na počátku závěrečné třetiny odskočila do vedení 2:1, ale New Jersey dvěma brankami, na nichž se přihrávkami podílel Hall, obrátilo skóre. Rozdílovou trefu zaznamenal Stefan Noesen. Další dva zásahy přidali domácí do prázdné branky při power play Lightning.

Rovněž Colorado po výhře 5:3 nad Nashvillem upravilo stav série na 1:2. Třemi body (1+2) k tomu dopomohl kapitán Gabriel Landeskog, jeho spoluhráč Nathan MacKinnon skóroval dvakrát. Avalanche už ve 24. minutě vedli 4:0. Predators sice dvěma góly duel zdramatizovali, ale denverský celek si náskok pohlídal.

1. kolo play off NHL:

--------



Východní konference - 3. zápasy:

New Jersey - Tampa Bay 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Branky: 33. T. Hall, 45. Butcher, 53. Noesen, 60. Coleman, 60. Lovejoy - 21. Killorn, 41. Stamkos. Střely na branku: 41:36. Diváci: 16.514. Hvězdy utkání: 1. T. Hall, 2. Cory Schneider, 3. Noesen (všichni New Jersey). Stav série: 1:2.

Toronto - Boston 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Branky: 24. a 57. Marleau (na druhou Plekanec), 18. J. Van Riesmdyk, 35. Matthews - 24. McQuaid, 27. Chára. Střely na branku: 30:42. Diváci: 19.663. Hvězdy utkání: 1. Andersen, 2. Marleau, 3. Rielly (všichni Toronto). Stav série: 1:2.

Západní konference - 3. zápasy:

Colorado - Nashville 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Branky: 19. a 25. MacKinnon, 2. Comeau, 14. G. Bourque, 59. Landeskog - 31. R. Johansen, 48. Colton Sissons, 59. A. Watson. Střely na branku: 33:32. Diváci: 18.087. Hvězdy utkání: 1. MacKinnon, 2. Landeskog, 3. Comeau (všichni Colorado). Stav série: 1:2.

San Jose - Anaheim 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)

Branky: 4. Couture, 22. Donskoi, 24. M. Sörensen, 34. Fehr, 37. Hertl, 51. Pavelski, 58. E. Kane, 60. Tierney - 14. Rakell. Střely na branku: 36:46. Diváci: 17.562. Hvězdy utkání: 1. Martin Jones, 2. Donskoi, 3. M. Sörensen (všichni San Jose). Stav série: 3:0.