New York - Hokejový útočník Tomáš Hertl se podílel v úvodním kole play off NHL jednou asistencí na kanonádě San Jose, které rozdrtilo Edmonton 7:0 a vyrovnalo sérii na 2:2. Nerozhodný stav panuje po čtyřech zápasech také mezi Montrealem a New Yorkem Rangers, který v úterý vyhrál 2:1. Columbu odvrátil první hrozbu vyřazení, když porazil Pittsburgh 5:4 a snížil stav série na 1:3.

San Jose v předchozích dvou zápasech neskórovalo, ale v úterý prolomilo střelecké trápení už po patnácti sekundách hry. Dvě branky vstřelili Joe Pavelski a Logan Couture a důležitou zbraní Sharks se staly přesilové hry, v nichž se prosadili čtyřikrát. Poslední z nich využil po Hertlově přihrávce obránce David Schlemko, který ranou od modré čáry stanovil konečný výsledek.

"Všichni jsme byli na zápas výborně připravení, neměli jsme ve hře žádný výpadek," prohlásil Pavelski, který v patnácté sekundě dal nejrychlejší gól v play off v historii klubu. Sharks, kteří do zápasu šli s pozměněnými formacemi, poprvé v sérii během utkání vedli. "Byl to důležitý gól, nastartoval nás i fanoušky. U nás se týmům špatně hraje, zvláště když tak brzy vedeme," dodal Couture.

Skóre rychle narůstalo a brankář Cam Talbot, který pustil pět gólů z 24 střel, byl ve 33. minutě střídán. Chvíli poté si frustraci vybil Leon Draisaitl nešetrným zákrokem holí, kdy píchnul Chrise Tierneyho do slabin. Rozhodčí ho za faul vyloučili na pět minut a do konce utkání.

"Dnes jsme byli špatní, tohle jsme nebyli my a naše hra. Takhle špatně jsme nehráli celou sezonu. Ale je to jen jeden zápas," uvedl kapitán Edmontonu Connor McDavid. "Měl jsem už nějaký čas na to, abych ten zápas ze své hlavy vytěsnil. Už jsem na to zapomněl," dodal gólman Talbot. Jeho protějšek Martin Jones si připsal čisté konto za 23 zásahů.

Rangers přerušili sérii šesti domácích porážek v play off. V první třetině sice Montreal odpověděl nádhernou kombinací na gól soupeře, který si ale ve 25. minutě zásluhou trefy Ricka Nashe vzal vedení zpět. Skóre se už v dalším průběhu i díky skvělým zákrokům gólmanů na obou stranách neměnilo.

Moc ale nechybělo, aby zápas šel do prodloužení, protože v předposlední minutě cinkla za Henrikem Lundqvistem tyč po střele Shea Webera. Švédskému brankáři se vybavila situace z druhého duelu, kdy vyrovnal 18 sekund před třetí sirénou Tomáš Plekanec a Rangers přišli o možnost vést v sérii 2:0.

"Po tom, co se stalo v Montrealu, víme, že není konec, dokud nezazní klakson. A dnes jsme dřeli až do poslední sekundy a blokovali střely, když bylo potřeba. Přišlo mi, že jsme měli i více šancí a zasloužili si vyhrát," uvedl Lundqvist, který podpořil výhru 23 zákroky.

Columbus položil základ úspěchu v prvních 25 minutách, ve kterých si vypracoval vedení 3:0. Pittsburgh v minulém utkání otočil zápas na svou stranu z 1:3 a také tentokrát ještě zabrnkal na nervovou soustavu domácích, když třikrát snížil na rozdíl jedné branky. V sestavě vítězů se objevil Lukáš Sedlák, který od konce března kvůli zranění nehrál a do utkání play off naskočil v NHL poprvé.

"Máme dobrý tým, ale někteří kluci mají minimum zkušeností z play off, někteří dokonce žádné. Nyní zjistili, jak vyhrát a věřím, že se nám ještě povede sérii sérii zdramatizovat," uvedl kouč Columbusu John Tortorella. "Vybojovali si dorážky, ze kterých skórovali. Celkově byli lepší, zasloužili si vyhrát. Nehráli jsme s dostatečnou touhou, která je potřebná k vítězství," prohlásil kapitán obhájců Stanleyova poháru Sidney Crosby.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápasy:

NY Rangers - Montreal 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 12. Fast, 25. Nash - 19. Mitchell. Střely na branku: 32:24. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Nash, 2. Lundqvist (oba NY Rangers), 3. Price (Montreal). Stav série: 2:2.

Columbus - Pittsburgh 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Branky: 12. Johnson, 19. Anderson, 25. Nutivaara, 41. Karlsson, 46. Jenner - 27. Hörnqvist, 37. Hainsey, 43. Kühnhackl, 60. Guentzel. Střely na branku: 34:31. Diváci: 19.093. Hvězdy zápasu: 1. Karlsson, 2. Nutivaara, 3. Jenner (všichni Columbus). Stav série: 1:3.

Západní konference - 4. zápas:

San Jose - Edmonton 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Branky: 1. a 37. Pavelski, 12. a 33. Couture, 23. Marleau, 30. Sörensen, 47. Schlemko (Hertl). Střely na branku: 32:23. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Couture, 2. Pavelski, 3. Jones (všichni San Jose). Stav série: 2:2.