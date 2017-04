San Jose (USA)/Praha - Rozhodnutí vedení zámořské NHL neuvolnit hokejisty na olympijské hry v Pchjongčchangu v příštím roce nepotěšilo útočníka Tomáše Hertla ze San Jose. Třiadvacetiletý český reprezentant přišel kvůli zranění o start na hrách v Soči 2014 a těšil se, že se tentokrát pod pěti kruhy představí.

"Je to obrovská škoda a smůla. Myslím si, že není hráč, který by odmítl olympiádu. Kdo by nechtěl jet? Všechny kluky, kteří měli šanci se na olympiádu dostat, to bude mrzet," řekl Hertl v rozhovoru s ČTK.

Přestože v posledních týdnech vše směřovalo k tomu, že vedení kanadsko-americké soutěže v příští sezoně ligu nepřeruší a hráče do Koreje neuvolní, Hertl stále věřil, že se situace změní a nakonec kluby vyjdou vstříc přání drtivé většinu hokejistů.

"Je pravda, že se psalo, že se k tomu kluby NHL spíše nemají, a říkalo se, ať s tím moc nepočítáme, že si to majitelé moc nepřejí. Věřil jsem ale, že se to nějak otočí, protože si myslím, že je to obrovská škoda. Hokej přijde na hrách o velké hráče," litoval odchovanec pražské Slavie.

Hertla může rozhodnutí vedení soutěže mrzet dvojnásob, neboť v roce 2014 jej z olympijské nominace vyřadilo zranění kolena. "I proto jsem doufal, že se na ni podívám. Teď už to nemusí vyjít. Neudělám s tím ale nic," pokrčil rameny. Ze stejného důvodu přišel i o start na loňském Světovém poháru. "Zranění je smůla, není to v mé moci. Tohle je ale trošku něco jiného," řekl.

Přestože aktuálně žijí hráči v NHL zejména koncem základní části a blížícím se startem play off, i o olympiádě se již mezi sebou baví. "Všichni kluci říkali, že by jeli hrozně rádi. Například Brent Burns ještě na olympiádě nebyl a jel by okamžitě. Patrick Marleau nebo Jumbo (Joe Thornton) říkali, že je to úžasný zážitek být pod pěti kruhama. Pro všechny je to čest," podotkl Hertl.

Někteří hráči z NHL se podle všeho na olympiádě přesto představí. Například ruský kanonýr Alexandr Ovečkin z Washingtonu vyjádřil touhu reprezentovat a majitel Capitals Ted Leonsis avizoval, že je připraven jej pustit. Hertl však nepředpokládá, že bude uvolněn větší počet hokejistů.

"Někteří majitelé nebo manažeři možná řeknou, že někdo jet může. Nemyslím si, že jich bude moc a budou pouštět hráče, když ostatní si je nechají. Konec základní části je hodně důležitý," soudí.

Nad tím, že by sám zkusil požádat vedení Sharks, aby jej do Pchjongčchangu pustilo, zatím nepřemýšlel. "Myslím si, že spíš ne. Majitel by asi musel být Evropan. U nás je to Hasso Plattner, takže snad kdybych reprezentoval Německo," jmenoval německého majitele klubu. "Spíš si myslím, že to nevyjde. I s ohledem na moje zranění," řekl Hertl realisticky.

Případnou další šanci na olympijský start by mohl mít Hertl v roce 2022 v Pekingu. Je mu teprve třiadvacet. "Jak už jsem říkal, jednou bych jel strašně rád. Pět let je však daleká doba. Kdybych ale jednou mohl, okamžitě balím a jedu. Stejně jako další hráči," dodal Hertl, který má na kontě starty na třech světových šampionátech.