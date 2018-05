Praha - Hokejový útočník Tomáš Hertl má za sebou vydařenou sezonu v NHL v dresu San Jose, ve které nastřílel nejvíce branek od příchodu do týmu Sharks před pěti lety. Největší radost však měl z toho, že v průběhu sezony neměl zdravotní problémy, které jej v minulých letech často provázely.

"Sezonu hodnotím úspěšně, konečně jsem byl zdravý a mohl jsem ukázat, že na to mám, a neřešit koleno. Mohl jsem ukázat, že je vše v pohodě a že můžu hrát," pochvaloval si Hertl na setkání s novináři po čtvrtečním návratu z USA do Prahy.

Čtyřiadvacetiletý útočník si postupně buduje v San Jose stále výraznější postavení, patřil mezi klíčové hráče týmu. "Každým zápasem šla moje hra nahoru a myslím si, že v play off to vyvrcholilo. Hodně se mi dařilo a věřil jsem, že můžeme jít ještě dál. Nepodařilo se to, ale za sezonu, jak dopadla, jsem rád," zhodnotil odchovanec pražské Slavie poslední rok.

San Jose bezpečně postoupilo do play off, ve druhém kole ale nestačilo na Vegas. "Momentálně ještě spíše převažuje zklamání ze závěru sezony. Vždy chcete jít co nejdál a hrát o Stanley Cup. Myslím si, že na Vegas jsme měli, ale měli v bráně Fleuryho, který ještě teď proti Winnipegu chytá neskutečně. Byla to ale škoda, série byla hodně vyrovnaná. Rozhodly naše chyby," řekl Hertl k play off.

V poslední sezoně nasbíral včetně play off 55 kanadských bodů v 89 zápasech, s čímž byl spokojený. Důležitější však pro něj byla silnější pozice v týmu. "Moje role se mění. Hraji opravdu všechno, nejsou to jen přesilovky. Nespoléhá se jen na to, že dám góly. Hrál jsem rozhodující minuty, ať se prohrávalo nebo vyhrávalo. Měl jsem jeden z největších prostorů na ledě," pochvaloval si.

Přiznal však, že v úvodu sezony si na to musel zvykat. "Od druhé poloviny to bylo lepší a věděl jsem, že se ze mě stává trošku lídr, a když bude potřeba, že gól dokážu dát. V plno zápasech jsem dával góly v posledních minutách a mohl jsem týmu pomoct. Zvykám si a učím se," řekl Hertl.

Účastník tří světových šampionátů navíc věří, že v příštích letech bude jeho role ještě větší. "Chci být lídr, protože věřím, že jsem ten typ hráče. Že můžu vést a pomoct týmu. Vím ale, že se pořád musím učit a připravit se na to. V týmu máme hráče jako Joe Thornton nebo Joe Pavelski, kteří už něco dokázali. Tak se snažím od nich učit nebo přebírat," přiznal.

V příštích týdnech ale Hertla a agenturu, která jej zastupuje, čeká pokračování jednání o nové smlouvě. "Během sezony jsem se chtěl soustředit na hru a nechtěl jsem, aby mě to svazovalo. Věřím, že to dopadne nejlépe, jak může," řekl. Prioritou agenta Roberta Spálenky je podepsat víceletý kontrakt. "Mluvil jsem s (generálním manažerem) Dougem Wilsonem a vím, že mě chtějí a počítají se mnou. Uvidíme, jak to bude," řekl.

Po návratu ze zámoří se Hertl chystá na dovolenou k moři, brzy se ale začne připravovat na další sezonu. "K moři jezdím vždy rád, užít si slanou vodu. Zapotápět si nebo spíše šnorchlovat. I když hraju za Žraloky, tak k nim mám velký respekt a držím se dále," pousmál se.

Dlouhé volno ale mít nebude. "Když moc dlouho odpočívám, jsem z toho spíše unavený. Podruhé za sebou budu mít tři měsíce čas na přípravu, tak věřím, že se připravím ještě lépe než loni a budu na tom fyzicky lépe," dodal Hertl, který v létě poprvé pořádá i vlastní hokejovou akademii v Benešově.