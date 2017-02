New York - Útočník Tomáš Hertl pečetil v předposlední minutě dnešního utkání NHL gólem do prázdné branky vítězství hokejistů San Jose 4:1 na ledě New Jersey. Třiadvacetiletý pražský rodák skóroval pošesté v sezoně a jeho tým, jenž vede tabulku Pacifické divize, ukončil sérii čtyř porážek.

Devils se sice ujali v první třetině vedení po gólu P.A. Parenteaua, ale hosté díky třem brankám svých "vousáčů" během devíti minut v druhé části skóre otočili. Ve 23. a 28. minutě se trefil nejproduktivnější obránce soutěže Brent Burns, jenž s 59 body ztrácí pouze dva body na lídra produktivity Connora McDavida z Edmontonu.

Třetí gól Sharks přidal ve 32. minutě útočník Joe Thornton a v závěrečné části uzavřel skóre minutu a půl před sirénou Hertl střelou z půlky do prázdné branky při power play New Jersey.

NHL:

New Jersey - San Jose 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Branky: 12. Parenteau - 23. a 28. Burns, 32. Thornton, 59. Hertl. Střely na branku: 22:38. Diváci: 16.514. Hvězdy utkání: 1. Burns, 2. Thornton, 3. Labanc (všichni San Jose).