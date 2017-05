Praha - Hokejový útočník Tomáš Hertl ze San Jose prožil další sezonu, v níž si užil své se zdravotními problémy. Znovu se ozvalo problémové koleno, o účast na probíhajícím světovém šampionátu ho pak připravila prasklina v kotníku. Věří, že i díky delšímu období na přípravu absolvuje příští ročník NHL bez zdravotních komplikací. V San Jose si užívá velkou důvěru kouče DeBoera. V předním týmu NHL dorůstá z bezstarostného mladíka v jednoho z lídrů.

Poslední zranění utrpěl 7. dubna krátce před play off, zrovna proti Edmontonu, s nímž pak Sharks vypadli 2:4 na zápasy již v prvním kole. "Blokoval jsem střelu. Navíc jsem ji k tomu všemu ani nezblokoval a McDavid z toho dal gól, takže to bylo k ničemu," pousmál se Hertl během dnešního setkání s novináři.

Byl na rentgenu, který ale pořádně nic neukázal, tak se svým stavem příliš nezabýval. "Protože play off se hraje přes všechno. Plno hráčů něco má, tam se nemůže odpočívat. Dali mi nějaké injekce a prášky, ale potom, co nám skončila sezona, tak jsem jel na magnetickou rezonanci, protože to pořád bolelo a neustupovalo to," přiblížil třiadvacetiletý forvard.

"Doktor mi řekl, že mám naprasklý kotník, nevím, co přesně v něm. Jen řekl, že potřebuju odpočinek, nedělat žádné běhání nebo skoky. Operace nebyla třeba a nepotřeboval jsem ani žádnou ortézu, kterou jsem měl jen pár dnů předtím. Jen bylo třeba tomu dát čas a nechat to zahojit," dodal.

Zranění ho v play off i díky tišícím prostředkům nijak nelimitovalo. "Říká se kolikrát, že s bolestí hrajete i líp. Že se přes to dostanete a hrajete lépe, než kdybyste byl fit. Cítil jsem to na začátku, ale ve hře na to myslet nejde. Postupem času to ale v té mokré brusli bylo znát, jak se mi tam hýbala noha a otáčel jsem kotníkem. Nijak moc mě to ale neomezovalo a cítil jsem se dobře," uvedl Hertl.

Žraloci celkově šli do vrcholu sezony hodně potlučení. "Měli jsme toho hodně. U Thorntona ani nechápu, jak mohl hrát; měl přetrhaný vazy, ani nemohl sejít schody, nechápal jsem, jak mohl vůbec nastoupit. Ale je ze starý školy. Takový hráč hraje přes všechno. Hrál výborně na to, co s ním bylo. Marleau měl zlomenej palec. Couture dostal do pusy, měl ji celou přelepenou, hrál chvíli i s košíkem. Hlavní tahouni byli zranění."

Nebýt zranění, byl by Hertl velmi pravděpodobně v Paříži na MS. "Byl to hlavní důvod, proč jsem nejel. I generální manažer mi řekl, že potřebuje, abych se dal do kupy a nikam nejezdil. Nemělo cenu jet někam s prasklým kotníkem a tam se trápit. Můžu teď využít dlouhého léta. Prodělal jsem v sezoně další operaci a mám na to teď dlouhou pauzu, abych to všechno pořádně zpevnil. Věřím, že už se mi to bude vyhýbat," doufal Hertl.

Hlavně u kolena, s nímž podstoupil již třetí operaci, potřebuje, aby bylo odolnější. "Dělal jsem proto všechno. Dělám pořád spoustu věcí i před každým zápasem během rozcvičky, abych byl opravdu připravený. Minulé léto jsem byl také zraněný po tom finále, měl jsem málo času, tak nevím, asi to nestačilo," přemítal Hertl.

Na třetí operaci nemusel jít, přesto ji zvolil jako řešení. "Domluvili jsme se s doktorem a manažerem, že ji uděláme. Dali mi tam takový tejp, aby byl vaz pevnější, když mi do kolena třeba někdo narazí. Vazy jsou blbý, není to jako zlomená kost, která zase sroste. Snad to pomůže, už se to nebude opakovat a já se budu moct soustředit jen na hokej," řekl Hertl.

Ve svém věku má už docela pestrý chorobopis. "Někdo to tak má. Nejsem v tom sám. Třeba Stamkos, u nás Couture. Můžete se kolikrát připravovat, jak chcete, a přijde to. Někdo se nepřipravuje nijak zvlášť a je v pohodě, nic se mu nestane. Už toho bylo hodně, ale nelze na to myslet," uvedl Hertl.

Svou hru, v níž technické dovednosti doplňuje důrazem, kvůli tomu měnit nehodlá. "Poslední dva hity na to koleno byly úplně nevinný. Ale asi se mi tam nějak vytočilo. Kolikrát to udělají spíš ty maličkosti než nějaké velké srážky nebo kolize koleno na koleno," konstatoval Hertl.

Hertl si v San Jose užívá důvěry, na postu centra nechce zklamat

Hokejový útočník Tomáš Hertl si v San Jose užívá velkou důvěru kouče Petera DeBoera. V předním týmu NHL dorůstá z bezstarostného mladíka čím dál rychleji v jednoho z hlavních tahounů a přesunem z křídla na pozici centra narostla i porce zodpovědnosti, kterou na svých bedrech nese.

Po loňském finále ale tato sezona skončila pro Sharks nečekaně brzy. Vypadli už v prvním kole play off s Edmontonem (2:4 na zápasy). "Určitě zklamání. Cíle byly jinde, s týmem, co jsme měli, tak nejvyšší. Myslím, že Edmonton jsme měli porazit, protože v těch vítězných zápasech jsme je suverénně přehráli. V posledním utkání jsme se porazili úplně sami," řekl Hertl při dnešním setkání s novináři.

V sobotu přiletěl z Kalifornie a ještě vstřebává velký časový posun, ale už začal i trénovat. "Po dlouhé době mám trošku delší léto, než jsem míval posledních pár let, kdy jsme hráli dlouho play off nebo jsem byl na mistrovství světa. A chci to pořádně využít, abych byl připravený na další sezonu," plánoval třiadvacetiletý pražský rodák.

Cítí zodpovědnost. V týmu má výraznou roli, počítají s ním na centra, kam se přesunul z křídla. "Je to příjemné, když vám takhle věří. Hrát centra je ale zároveň ještě náročnější, něco jiného než na křídle, kde útočíte a střílíte a obrana není až taková, zatímco jako centr musíte být všude. Není to lehká role," připustil Hertl.

"Bráníte, útočíte, tvoříte hru, je třeba na tom být skvěle fyzicky. Musím hrát občas i chytřeji než na tom křídle. Tam když jsem si někdy protáhl střídání a přišlo oslabení, já si dvě minuty odpočíval," porovnal oba posty.

Kolem tohoto tématu se také točila řeč při výstupních pohovorech. "Bavili jsme se celkově o sezoně. S tím, že jsem to neměl jednoduché. Začátek povedený, ale pak jsem musel na operaci s kolenem. Po návratu to bylo dobré, ale když byly dva zápasy rychle za sebou, v tom druhém to nebylo fyzicky úplně ono. Když z toho takhle vypadnete, fyzička se dohání těžce," přitakal Hertl.

DeBoer ho navíc postupně využíval čím dál víc. "Hrál jsem fakt hodně, začal jsem hrát přesilovky i oslabení. Také říkal, že potřebuje, abych byl na pozici centra ještě lepší ve všem, hlavně na vhazování, aby mě mohl posílat na rozhodující chvíle," uvedl Hertl.

Bere to jako výzvu, na pozici centra má začít s výhledem na celou sezonu. "A chci se na to připravit, aby to nebylo tak, že bude pár zápasů dobrých a pár špatných. Chci mít sedm dobrých, pak třeba může být jeden horší. Doufám, že mi to půjde," přál si bývalý útočník Slavie.

Bude navíc hrát o svou budoucnost. Po příštím ročníku mu končí kontrakt s platem tři miliony dolarů na sezonu a stane se chráněným volným hráčem. "Je to ošidné. Nejde na to nemyslet, ale zase se nemůžete stresovat, když to třeba úplně nepůjde. Někdy 30 zápasů nemáte nic a pak najednou to všechno vylítne a začne vám to tam padat. Když budu hrát dobře, body přijdou a podle toho bude i smlouva. Ale nelze se tím nechat svazovat."

Z pozice hráče vyřazeného týmu je pro něho těžké sledovat vrcholící boje o Stanley Cup. "Hrát play off je něco neskutečnýho. Euforie už jen z toho, když třeba ubráníte oslabení. Je to úplně jiné oproti základní části. Člověka mrzí, že se nedostane takhle daleko," přiznal Hertl.

Favorita v poslední čtyřce nemá. "Jediný Čech je Ondra Kaše v Anaheimu, ale to je zase jeden z našich největších rivalů... Po prvním kole jsem si říkal, že asi zase vyhraje Pittsburgh, co nás porazil minulý rok. Také Nashville hraje výborně, zároveň je tam Ottawa, které nikdo nevěřil. Nejradši bych tam viděl náš tým jako minulý rok," pousmál se Hertl.

Energii nabíral při dovolené na havajském ostrově Maui. "Minulý rok jsem rehabilitoval a dovolenou si moc neužil. Počasí nám vyšlo krásně. Miluju moře a slanou vodu, která mi pomohla i zahojit nějaké šrámy. Vyčistil jsem si hlavu a zrelaxoval, teď se vrhnu do práce," uzavřel Hertl.