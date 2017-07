Poreč (Chorvatsko) - Po stříbrném úspěchu na majoru v Poreči budou plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou nejvýše postaveným párem z Evropy ve světovém žebříčku. Takový průlom dvojice složené na konci léta 2015 kouč Simon Nausch očekával, ale ne tak brzy. Češky vybojovaly třetí medaili při 21. společném startu ve Světovém okruhu.

"Už ve druhé kompletní společné sezoně budou čtyřky nebo pětky ve světovém žebříčku. A to začaly spolu na konci roku 2015 a na začátku loňského byly v kvalifikaci. Tento rok začaly jako dvanáctky... Bylo to v týmovém plánu, aby se prosadily do pětky, ale nečekal jsem, že tak rychle. V mém plánu to bylo pro rok 2018 - 2019," uvedl pro ČTK trenér českých jedniček a olympioniček z Ria.

Právě loňský postup na brazilské hry byl pro hráčky bonus. Na podzim 2015 vyhrály turnaj v Antalyi a loni v červnu zazářily na mistrovství Evropy v Bielu stříbrem. Stejný kov získaly v sobotu před půlnocí v Poreči, kde před početným českým publikem našly až v sedmém zápase přemožitelky. Kanaďankám Sarah Pavanové a Melisse Humanaové-Paredesové podlehly po hodinovém boji.

"Samotný první set (34:32) byl jako celý zápas. Pak jsme bohužel měly špatný servis a na něm je založena naše hra," litovala Hermannová, šestadvacetiletá volejbalistka z Ostravy. Pražská rodačka Sluková ve středu v Poreči oslavila 29. narozeniny. Kanaďankám mohly vrátit dvě letošní porážky, ale stejně jako v Riu i Haagu to nevyšlo.

"I my jsme chtěly zlato, ale proti Sarah a Melisse musí fungovat všechno. A nám pak přestalo fungovat podání. Je to skvělý tým a doufám, že s nimi budeme často bojovat o medaile," přála si zkušenější z dvojice, která si z Chorvatska odvezla i prémii za druhé místo 32.000 dolarů.

Velký podíl na úspěchu podle hráček i Nausche mělo hlasité české publikum. "Po celý týden tady byly stovky českých fanoušků. Moc bych si přál, aby svaz vrátil turnaj Světového okruhu do Prahy. Připadali jsme si tady jako doma, za to jim patří velký dík," dodal kouč.

Finálový zápas byl v sobotu už druhým třísetovým během pár hodin. "Bylo vidět, že dva třísetové duely proti elitním párům už na nás bylo trochu moc, ale to se změní," řekl Nausch, manžel Slukové. Jinak ale své svěřenkyně chválil za bojovnost a až na finále i za naplňování taktiky. "Jejich obrovská odvaha jít do toho i pod tlakem v náročných zápasech stojí za jejich rychlým progresem," řekl kouč.

Z Poreče Češky zamířily do švýcarského Gstaadu a za pár dnů vstoupí do dalšího pětihvězdičkového majoru. Za necelý měsíc se pak pokusí prodat formu na mistrovství světa ve Vídni.

maz smr gi