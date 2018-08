Vídeň - Beachvolejbalistky Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou si ve Vídni zahrají o třetí letošní medaili. České reprezentantky na turnaji kategorie major postoupily do semifinále, ve kterém je čekají Brazilky Maria Antonelliová, Carol. S nimi ve skupině prohrály 1:2 na sety.

Hermannová s Nausch Slukovou na posledním ze tří majorů sezony v rozpálené Vídni potvrzují skvělou formu z poslední doby. Před dvěma týdny na mistrovství Evropy v Nizozemsku získaly bronz, předtím na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Ostravě zlato.

České jedničky dnes v play off nejprve po velkém boji porazily dvakrát 21:19 australskou dvojici Mariafe Artachová, Taliqua Clancyová. Ve čtvrtfinále si pak s přehledem poradily dvakrát 21:12 s Američankami Sarou Hughesovou a Summer Rossovou, přemožitelkami jiné české dvojice Kristýny Hoidarové Kolocové s Michalou Kvapilovou.

O postup do finále si Hermannová s Nausch Slukovou zahrají s Brazilkami Marií Antonelliovou a Carol. Ve Vídni proti šestému páru světového žebříčku nastoupí už podruhé, poté co proti nim ve skupině nezvládly duel o přímý postup do osmifinále. České hráčky sice vyhrály první set 21:19, další dva ale ztratily 16:21 a 11:15.

Ondřej Perušič a David Schweiner skončili v prvním kole play off, poté co nestačili na legendu a majitele tří medailí z olympijských her Ricarda s novým spoluhráčem Gutem. Brazilské dvojici podlehli 14:21 a 19:21.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie major ve Vídni:

Ženy - play off:

2. kolo: Hermannová, Nausch Sluková (7-ČR) - Artachová, Clancyová (9-Austr.) 2:0 (19, 19).

Čtvrtfinále: Hermannová, Nausch Sluková - Hughesová, Rossová (14-USA) 2:0 (12, 12).

Muži - play off:

1. kolo: Ricardo, Guto (21-Braz.) - Perušič, Schweiner (16-ČR) 2:0 (14, 19).