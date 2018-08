Vídeň - Beachvolejbalistky Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou si na závěrečném letošním majoru ve Vídni vybojovaly účast v osmifinále. Nad silnou německou dvojicí Chantal Laboureurová, Julia Sudeová zvítězily 22:20, 19:21 a 15:12. Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou v play off prohrály a dělí se o 17. místo.

Hermannová se Slukovou, vítězky červnového čtyřhvězdičkového turnaje Světového okruhu v Ostravě a majitelky bronzu z nedávného ME, bojovaly v rozpálené rakouské metropoli proti Němkám bezmála hodinu. Finalistky posledních dvou světových turnajů zdolaly za 57 minut poté, co Hermannová zakončila zápas esem. "Zvládly jsme to silou vůle, týmovou bojovností a za pomoci skvělých českých fanoušků v ochozech," uvedly Češky na facebooku.

V pátek si o postup do čtvrtfinále české jedničky zahrají proti australské dvojici Mariafe Artachová, Taliqua Clancyová. Cestu Kolocové s Kvapilovou ukončily v play off Američanky Hughesová s Rossovou.

Do vyřazovací části postoupili Ondřej Perušič a David Schweiner. Po úvodní prohře ve skupině proti Lotyšům Plavinšovi s Točsem 15:17 ve třetí sadě zdolali v zápase přerušeném bouřkou 2:0 na sety domácí pár Wutzl, Frühbauer.

Češi první set vyhráli 21:16 a ve druhém byl zápas za stavu 23:23 kvůli silnému větru a dešti přerušen. Organizátoři nejprve oznámili, že program dne bude z bezpečnostních důvodů zrušen, nakonec ale nechali vyklidit areál a centrkurt a utkání se dohrávala na vedlejších kurtech bez diváků. Perušič se Schweinerem se vrátili na písek po dvouhodinové pauze a zhruba za minutu dvěma získanými body zápas ukončili a zajistili si postup do pátečního play off.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie major ve Vídni:

Muži:

Skupina A: Plavinš, Točs (17-Lot.) - Perušič, Schweiner (16-ČR) 2:1 (-17, 19, 15), Perušič, Schweiner - Frühbauer, Wutzl (32-Rak.) 2:0 (16, 23).

Ženy:

Play off - 1. kolo:

Hermannová, Nausch Sluková (7-ČR) - Laboureurová, Sudeová (5-Něm.) 2:1 (20, -19, 12), Hughesová, S. Rossová (14-USA) - Hoidarová Kolocová, Kvapilová (20-ČR) 2:0 (19, 13).