Praha - Rozpočet ministerstva kultury (MK) by se mohl v příštím roce navýšit ještě nad navrhovaných 13,2 miliardy korun. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) po dnešní schůzce s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) novinářům řekl, že jednali o dalším navýšení v řádech stamilionů korun. Prioritou jsou podle Hermana platy zaměstnanců v kultuře, památky a živé umění. Částka 13,2 miliardy je o půl miliardy vyšší než letošní rozpočet.

Jednání o navýšení peněz pro MK budou ještě pokračovat i proto, že přes rozpočet ministerstva by měly být případně uvolněny také peníze určené na odkup vepřína v Letech, řekl Herman ČTK. V pondělí s převodem akcionáři firmy AGPI souhlasili a podle Hermana by smlouva mohla být uzavřena počátkem září. Cenu ale firma ani stát nezveřejnily.

Velkou část rozpočtu také poslední roky činní výdaje na církve, na platy duchovních a finanční náhradu v rámci restitucí jde ročně přibližně 3,5 miliardy korun.

"Přicházeli jsme s požadavky v řádech stamilionů, které se týkají především platové oblasti, vláda má na to vyhrazené prostředky ve výši 12 miliard. Je třeba stanovit priority, pracovníci v kultuře jednou z priorit být musí. Dále je to oblast památkové péče, investice do památkových oblastí, ale nezapomínali jsme samozřejmě ani na živé umění," řekl Herman.

Připomněl, že platy zaměstnanců v kultuře nejsou všude ještě ani na úrovni průměrného platu v ČR, byť se oproti roku 2013 zvýšily o zhruba 35 procent. Letos podle dřívějšího vyjádření MK činí průměrný plat státních zaměstnanců v kultuře 28.329 korun oproti 23.619 korun z roku 2015.

"Je to záležitost vývoje, protože od července vláda rozhodla o navýšení 9,4 procenta i pro pracovníky kultury, ale máme 29 příspěvkových organizací, které jsou velmi různorodé. Některé jsou nad celostátním průměrem, jiné na průměr nedosahují a jsou to renomované organizace, třeba Památník Terezín," připomněl.

Herman dnes řekl, že navýšeny by měly v příštím roce být všechny oblasti rozpočtu, respektive žádná by neměla být oproti letošku krácena. Kromě platů by měl rozpočet MK posílit také o sumu v řádech desítek milionů na připomínky významných výročí roku 2018 spojených s českou státností (1918, 1968, 1993). Stát dá na oslavy přes 400 milionů korun.