České Budějovice - Herečka Jihočeského divadla Tereza Vítů si plní dětský sen: zpívá s kapelou Cuvée, pro kterou také píše písničky. Letos se s ní chce dostat na hudební festivaly. Do povědomí teď vstupuje i jako studentka práv Alena v televizním seriálu Ulice.

Je to trochu herecká kapela, tři členové působí v Jihočeském divadle, kromě ní ještě baskytarista Viktor Limr a houslista Tomáš Havlínek. Na klávesy hraje Jan Aleš, známý od Laca Decziho, na bicí Tomáš Piala.

Skupinu chtěla mít čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy odnepaměti. "Můj přítel je výborný klávesák, oslovili jsme kamarády a vznikla kapela Cuvée. Jsou skvělí muzikanti a je s nimi sranda, ideální kombinace," řekla herečka, která už jako malá zpívala ráda. Maminka poslouchala folk, Vítů ovlivnil i hip hop, grunge a zamilovala si starý jazz Billieho Holidaye či Elly Fitzgeraldové. Z folku si odnesla, že texty jsou důležité, sama chce předat v písních myšlenku, a proto píše česky, aby jí diváci rozuměli. Nejlépe jí jde psaní v kavárně a platí o ní, že nejlepší múza je termín.

Když zpívá, odpočívá od divadelních rolí, kdy je pokaždé někým jiným. "V kapele vyprávím příběh já a je to moc příjemné. Jde o to, jakou energii lidem předávám a jakou od nich dostávám. Jednou pozitivní a jindy, když je písnička smutná, mohu se do ní položit a vyprávět příběh, který není veselý, to je taky super," řekla Vítů, která zkusila i hraní na ulici.

Název Cuvée skrývá symboliku. Termín označuje směs různých vinných odrůd a kapela hraje mix vlastních písní a od oblíbenců, k nimž patří Sting, Zuzana Navarová, Fiona Apple či Beatles. Svůj styl pojmenovali muzikanti space chanson. Teď si víc pohrávají s elektronikou a plánují CD.

České Budějovice, kam jako dítě jezdívala za babičkou, bere dnes Vítů jako druhý domov, i její přítel si město zamiloval. V Jihočeském divadle, kde začínala v lednu 2014 a ztvárnila i Constance ve Třech mušketýrech před otáčivým hledištěm, ale po letošní sezoně skončí. Jde na volnou nohu.

"Nejistota a výzva člověka posouvá. To je důvod, proč odcházím, zároveň jsem se zde hodně naučila, soubor mi přirostl k srdci. Jsem teď hodně nostalgická," řekla herečka, jež se rozloučí rolí v komedii Don Juan a v létě se ještě objeví před českokrumlovskou točnou v komediích Dekameron a Ženy Jindřicha VIII. Ze dvou desítek jihočeských rolí ji nejvíc nadchla adaptace Tolstého novely Kreutzerova sonáta silným příběhem.

Mimo divadlo si zahrála v seriálu Ordinace v růžové zahradě a filmech Bez doteku a Hany. Teď ji lidé poznávají díky seriálu Ulice. Její postava Alena je manipulátorka, baví ji. "Ale musím si dávat pozor, aby mnou úplně neprostoupila, v tom je trochu nebezpečná. Nedávno jsme něco řešili s přítelem a vloudily se mi tam Aleniny argumenty. Ona chce svého přítele vylepšit, chce všechno hned. Já taky a pořád něco jiného," říká Vítů.