Liberec - Zřejmě nejznámější liberecký herec Václav Helšus je ode dneška čestným občanem Liberce. Stejné ocenění před ním od roku 1853 obdrželo jen 42 lidí, z herců ho získal pouze in memoriam František Peterka.

Helšuse ocenění zahřálo, nečekal to. Když se dozvěděl, že by se mohl stát čestným občanem, musel prý vypadat jako lyžařka Ester Ledecká po dojezdu na olympiádě v závodě Super G, který senzačně vyhrála. "Překvapilo mě to. Tak akorát jsem si říkal, že to je titul čestný občan a že to není vzorný občan, to bych asi nevyhrál," řekl dnes Helšus novinářům.

Příměr k lyžování nebyl náhodný. Jako dorostenec byl Helšus před více než půl stoletím okresním sjezdařským přeborníkem na Lounsku. Dnes vzpomínal, jak tehdy záviděl libereckým lyžařům na krajských přeborech. "Měli červené bundy, všichni stejné, někteří měli tenkrát už i helmy. Já na ně koukal a říkal si: já chci být Liberečák. A netušil jsem, že budu čestnej," dodal.

Stejně jako před každou premiérou i dnes měl před předáním ocenění trému. Při slavnostním aktu se ale cítil báječně. "Je mi moc hezky, protože tady byla spousta mých přátel. Byly to krásné chvíle," dodal. Na předání přijel i herec Alois Švehlík.

Jednasedmdesátiletý Helšus si zahrál v sedmi desítkách filmů a seriálů, jednou z jeho neznámějších rolí je mistr Vichr ve filmu Krakonoš. Čestné občanství Liberce obdržel za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění. "Vašek Helšus je velice významný český herec, který se rozhodl, že divadlo bude hrát v Liberci," řekla dnes ředitelka libereckého divadla F.X. Šaldy Jarmila Levko.

S libereckým divadlem je Helšus spojený už více než 40 let. V 70. letech působil v liberecké Ypsilonce a po jejím přestěhování do Prahy přešel na počátku 80. let do Šaldova divadla. S výjimkou angažmá v Národním divadle v letech 1987 až 1989 je od té doby neodmyslitelnou součástí liberecké činohry. Helšus také spoluvytvářel základní podobu Malého divadla, druhé scény Šaldova divadla. "Jeho ocenění vnímám jako poctu pro celé divadlo, protože Vašek Helšus je prostě klíčovým hercem, který je tady dlouhá léta," dodala Levko.