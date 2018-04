Praha - Pracovně oslaví osmdesátiny oblíbený herec a dabér Petr Nárožný. V den jubilea 14. dubna vystoupí v inscenaci Léda v domovském Činoherním klubu. O pět dní později vytvoří hlavní roli v české premiéře komedie Edwarda Taylora Pardon me, Prime Minister, kterou pod názvem Co takhle ke zpovědi uvede ve vysočanském Gongu v režii a úpravě Vladimíra Strniska agentura Harlekýn.

"Nejlepším název pro Taylorovu komedii by zněl Perný den ministerského předsedy. Každá dobře napsaná komedie je mezinárodní, lidé v ní všude naleznou to své. Můj hrdina ale není protřelým politikem. Patří spíš k normálním politikům používajícím všechno, co jim slušní lidé vyčítají, avšak po staletí to náleží k regulérnímu politickému řemeslu," řekl ČTK Nárožný o svém hrdinovi. Britská vláda se rozhodne zatočit se zábavním průmyslem a hazardem. Na premiéra se valí skandál, když ze skříní jeho úřadu vypadávají političtí kostlivci i polonahé slečny. Bojuje s tiskem, stranickými odpůrci i zvědavou manželkou.

"Měl jsem možnost hrát ve spoustě takzvaných zájezdových představení, na nichž se podílí i řada výborných režisérů. Tuhletu podivnou nálepku odmítám. Vadí mi, že nad bulvárními komediemi někteří noblesní kritici ohrnují nos. Antická tragédie může být skvěle zahraná, ale stejně tak i bulvární komedie," podotkl.

V Činoherním klubu Nárožný účinkuje vedle Lédy, za kterou získal Cenu Divadelních novin a byl nominován na Thálii 2010, i v představeních Tanec bláznů a Maska a tvář. Vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT, konferoval koncerty skupiny Rangers a od roku 1974 byl členem divadla Semafor. Do Činoherního klubu vstoupil 12. února 1980 rolí ševce Viléma Voigta v Hejtmanovi z Kopníku.

"Byl to od režiséra Ladislava Smočka obrovský risk svěřit mi tuto velkou tragikomickou roli v divadle plném vynikajících herců, navíc komikovi z kabaretu bez zkušeností z opravdového činoherního divadla. Změnil se mi tehdy život. Dnes mohu říci, že jsem jeho herec. Měl jsem velkou kliku a děkuji za to osudu," komentoval to Nárožný.

Ztvárnil například Kouzelníka v Horváthových Povídkách z Vídeňského lesa, Krugela z Gogolových Hráčů, Kalošina z Vampilovových Provinčních anekdot, Gubernátora z Birinského hry Mumraj či Harpagona ze Strniskovy inscenace Moli?rova Lakomce. Na jevišti se potkal i s Rudolfem Hrušínským v Krobotově inscenaci Obsluhoval jsem anglického krále.

Spoustu příležitostí dostal i před filmovou či televizní kamerou; portál csfd.cz eviduje přes dvě stě titulů včetně seriálů. Do srdcí dětí i dospělých se zapsal tlumočením příběhů Macha a Šebestové. Česká televize připomíná jeho osmdesátiny desítkou pořadů. V sobotu 14. dubna zařadí snímek Láska je láska, ve kterém mu partnerkou byla Eliška Balzerová, o tři dny později uvede satiru z roku 1977 Já to tedy beru, šéfe...!

Petr Nárožný neví, zda má nějaké životní krédo. Ale líbil se mu nápis, který visel na klinice profesora Charváta. V kostce tento jeho výrok říkal: Nevím, co je smyslem lidského života. Ale jsem přesvědčen, že po každém z nás by tady měl zůstat kus poctivé práce.

"Nic lepšího jsem nikdy o životě neslyšel, nečetl a ani sám bych nevymyslel," dodal jubilující herec.