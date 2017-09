Praha - Osmdesátiletý herec Jan Tříska je po zranění ve vážném stavu v nemocnici. Od pondělí měl natáčet film Na střeše, natáčení ale bylo odloženo. ČTK to sdělila mluvčí filmu Uljana Donátová. V sobotu zřejmě spadl z Karlova mostu do Vltavy. Pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan dnes ČTK řekl, že muži, který z mostu spadl, je 80 let, tedy stejně jako Třískovi. Herec je na jednotce intenzivní péče v Ústřední vojenské nemocnici.

"Z důvodu vážného zranění pana Jana Třísky jsme prozatím odložili natáčení filmu Na střeše. O situaci nemáme podrobnější informace a nebudeme se k ní vyjadřovat. Nový začátek natáčení řešíme a oznámíme ho prostřednictvím našeho PR servisu," uvedla Donátová. Režisérem filmu je Jiří Mádl.

V sobotu první informace hasičů o neštěstí na Karlově mostě uváděly, že muž do řeky skočil. "Nemůžeme nic takového potvrdit, událost stále vyšetřujeme," řekl dnes ČTK pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan. Potvrdil, že muži, který z mostu spadl, je 80 let, tedy stejně jako Třískovi.

Muže z vody vytáhli dva cestující z okolo projíždějící lodi. Nejevil známky života, nedýchal a byl v bezvědomí. "Oba zachránci ho proto za pomoci telefonických instrukcí operátorky záchranné služby oživovali až do příjezdu záchranářů. Ti ho přebírali už s obnovenou srdeční funkcí," řekla ČTK mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Záchranáři poté pacienta uvedli do umělého spánku, zajistili mu dýchací cesty a převezli ho do Ústřední vojenské nemocnice.

Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke dnes ČTK sdělila, že pacient je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče.

"Několikrát mi říkal, že vždycky před natáčením chodí čerpat sílu a prosit o štěstí na Karlův most, kde sahá na sochy," řekl České televizi Mádl. Tříska se podle něj na natáčení filmu Na střeše těšil. Absolvoval už kostýmovou zkoušku. "Dlouho jsme zkoušeli, Honza byl v perfektní kondici. Pořád mě informoval o tom, jak běhá a jak se připravuje s textem," dodal Mádl.

Tříska si jako jeden z nejtalentovanějších herců generace 60. let vysloužil přezdívku český Marlon Brando. V roce 1977 se rozhodl pro emigraci z komunisty ovládané země. Usadil se v Kalifornii, dokázal prorazit i v Hollywoodu. Ve Spojených státech natočil 44 filmů, z nich dva s Milošem Formanem - Ragtime a Lid versus Larry Flynt.

Po emigraci se komunistický režim v Československu snažil Třísku, který měl vždy blízko k disentu, vymazat z povědomí lidí. Filmy či například televizní seriál F.L.Věk, ve kterých hrál, se nesměly vysílat. Po změně režimu v roce 1989 se vrátil do českého povědomí triumfálními výkony v roli krále Leara na jevišti a jako učitel Igor Hnízdo ve filmu Obecná škola.

V Česku se po roce 1989 objevil také například ve filmech Řád, Rok ďábla, Želary, Jedna ruka netleská, Horem pádem, v poslední době ve filmu Jana Svěráka Po strništi bos. V divadle vystupuje například na Letních shakespearovských slavnostech, hrál i v Divadle Na Jezerce.

Od roku 1982 žije v Los Angeles s manželkou Karlou, původně herečkou, dnes manažerkou v hotelu Bel Air, s kterou mají dcery Karlu a Janu. Je znám jako asketa, má rád pořádek, dobrou a zdravou kuchyni, nekouří, nepije alkohol, nevyhledává večírky a běhá. Pěstuje kaktusy, zajímá se o jazyky, studuje mapy.

Film Na střeše má být třetím scenáristickým (po Pojedeme k moři a komedii Celebrity s.r.o.) a druhým režijním počinem Jiřího Mádla. Předlohou absolvoval studia scenáristiky v USA. Jde o příběh osamělého starého pána, jemuž do života vtrhne Vietnamec. Tříska měl hrát hlavní roli. Mádl již musel projekt několikrát odsunout.