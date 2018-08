Londýn - Britský herec Idris Elba dnes tajemným vzkazem na twitteru přiživil spekulace, že zrovna on by se mohl stát dalším představitelem slavného filmového agenta Jamese Bonda. Současný Bond Daniel Craig si v dalším filmu zahraje příští rok už popáté a bude to zřejmě naposledy, napsal internetový portál firstpost.com.

"Jmenuji se Elba, Idris Elba," napsal dnes jeden z nejžádanějších herců Hollywoodu na twitteru.

O Elbovi se jako o možném kandidátovi na Jamese Bonda mluví už léta, on však tvrdil, že by pro tuto roli mohl být příliš starý. Nyní mu je 45 let. Elbovo jméno se v této souvislosti začalo objevovat zase před několika dny, kdy producentka Jamese Bonda Barbara Broccoliová naznačila, že je načase, aby se role zhostil herec jiné než bílé barvy pleti.

Idris Elba je držitelem Zlatého glóbu za rok 2011 za svůj výkon v seriálu Luther.

Nadcházející film o Jamesi Bondovi bude 25. a režírovat ho bude oscarový režisér Danny Boyle.