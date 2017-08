Londýn - Inés Henriquesová z Portugalska při premiéře chodeckého maratonu na mistrovství světa vylepšila v Londýně vlastní světový rekord časem 4:05:56. Závod mužů na stejné trati vyhrál také světový rekordman Francouz Yohann Diniz v čase 3:33:12 s více než osmiminutovým náskokem. Jediná česká zástupkyně v chůzi Anežka Drahotová závod na 20 kilometrů nedokončila kvůli zažívacím potížím. Večer v 21:30 poběží finále na 1500 metrů Jakub Holuša.

Sedmatřicetiletá Portugalka Henriquesová už startovala sedmkrát na MS, ale na medaili na 20 km nemohla pomýšlet. Nová disciplína jí však dokonale vyhovuje a letos v lednu vytvořila na domácí trati světový rekord 4:08:26. V Londýně ho dnes zlepšila o dvě a půl minuty a v cíli byla s více než tříminutovým náskokem před Číňankou Jin Chang. Vedle 60 tisíc dolarů, které bere každý atletický mistr světa, se může těšit i na stotisícovou prémii za přepis světových tabulek.

Devětatřicetiletý Diniz vyrazil v St. James Parku ostře hned od startu, od třetího z 25 kol jasně vedl a náskok neustále zvyšoval. V polovině trati byl před sedmičkou pronásledovatelů o tři minuty dříve a stále se vzdaloval.

Od stříbra na MS v Ósace v roce 2007 se Dinizovi na světové scéně nedařilo. Velké závody buď vzdal, nebo byl diskvalifikován. To se mu stalo i na stejné trati při olympiádě v roce 2012, kdy byl v cíli vyloučen kvůli tomu, že lahev s pitím přijal mimo občerstvovací zónu.

Loni v Riu de Janeiro také dlouho vedl, ale pak měl žaludeční problémy, dokonce se na trati zhroutil a zcela vyčerpán došel na osmém místě. Tentokrát roli favorita zvládl a soupeřům nedal šanci. Kilometr před cílem si dal kolem ramen francouzskou trikolóru a dosáhl druhého nejlepšího času v historii. Jen on sám byl v roce 2014 v Curychu ještě o 39 sekund rychlejší.

Téměř všechny soupeře předešel o celé kolo. Dvanáct kilometrů před cílem se ze skupiny pronásledovatelů odpoutali oba Japonci. Arai k bronzu z Ria přidal stříbro, Kobajaši získal první bronz.

Drahotová z chodecké dvacítky po 13 kilometrech odstoupila. Dvaadvacetiletá bronzová medailistka z mistrovství Evropy v roce 2014 tak nenavázala na umístění v první desítce na předchozích šampionátech i na hrách v Riu de Janeiro. Zdravotní problémy, které ji v této sezoně provázejí, si vybraly svou daň.

S vedoucí skupinou ztratila kontakt už po třech kilometrech. Tehdy se projevily zažívací potíže, které před startem nebyly patrné. Trenér Ivo Piták v tu chvíli poznal, že je něco špatně. "Tušil jsem to ve druhém kole, když najednou z první skupiny zapadla na záchod," popisoval.

V polovině trati ztráta české chodkyně narostla na dvě a půl minuty. Když ji pak vedoucí skupina předešla o celé kolo, Drahotová zastavila u krajnice.

Co bylo příčinou jejích náhlých potíží, kouč nevěděl. "Jestli infekce, nějaké špatné jídlo nebo nějaká chyba. Nevím proč, prostě žaludeční křeče, průjem, zvracení," řekl. Litoval toho, protože Drahotová se podle něj vracela do formy, povedlo se jí upravit váhu a dát se celkově dohromady. "Mrzí mě to. Určitě pro tu psychiku to nebude dobrý impulz," dodal Piták.

Zlatou medaili získala Číňanka Jang Ťia-jü v osobním rekordu 1:26:18 těsně před Marii Gonzálezovou z Mexika, která zopakovala stříbro z Ria. První medaili pro Itálii v Londýně vybojovala Antonella Palmisanová poté, co velkou favoritku Číňanku Lu Siou-č' těsně před koncem diskvalifikovali.

Stejný závod mužů vyhrál Kolumbijec Eider Arévalo. Juniorský mistr světa z roku 2012 vylepšil o 52 sekund čtyři roky starý osobní rekord z Poděbrad časem 1:18:53. Druhý prošel cílem jen o dvě sekundy později osmnáctiletý Sergej Širobokov, jediný ruský chodec, jemuž IAAF umožnila start v Londýně v rámci neutrální výpravy.

Finále:

Muži:

20 km chůze: 1. Arévalo (Kol.) 1:18:53, 2. Širobokov (Rus.) 1:18:55, 3. Bonfim (Braz.) 1:19:04, 4. Shange (JAR) 1:19:18, 5. Linke (Něm.) 1:19:21, 6. Bird-Smith (Austr.) 1:19:28, 7. Wang Kchaj-chua (Čína) 1:19:30, 8. Martín (Šp.) 1:19:41.

50 km chůze: 1. Diniz (Fr.) 3:33:12, 2. Arai 3:41:17, 3. Kobajaši (oba Jap.) 3:41:19, 4. Hlavan (Ukr.) 3:41:42, 5. Maruo (Jap.) 3:43:03, 6. Helebrandt (Maď.) 3:43:56, 7. Augustyn (Pol.) 3:44:18, 8. Heffernan (Ir.) 3:44:41.

Ženy:

20 km chůze: 1. Jang Ťia-jü (Čína) 1:26:18, 2. Sánchezová (Mex.) 1:26:19, 3. Palmisanová (It.) 1:26:36, 4. De Senaová (Braz.) 1:26:59, 5. Arenasová (Kol.) 1:28:10, 6. Cabecinhaová (Portug.) 1:28:57, 7. Garciaová (Peru) 1:29:13, 8. Wang Na (Čína) 1:29:26, ...A. Drahotová (ČR) nedokončila.

50 km chůze: 1. Henriquesová (Portug.) 4:05:56 - světový rekord, 2. Jin Chang 4:08:58, 3. Jang Šu-čching (obě Čína) 4:20:49, 4. Burnettová (USA) 4:21:51.