Dallas - Český hokejový útočník Aleš Hemský z Dallasu je rád, že se stihl po operaci kyčle z konce října vrátit ještě v této sezoně do hry. Třiatřicetiletý mistr světa z Vídně z roku 2005 se může pokusit pomoci Stars oživit naděje na postup do play off NHL a také si říct o novou smlouvu. V texaském klubu, s kterým v roce 2014 uzavřel tříletý kontrakt na 12 milionů dolarů, by Hemský podle svých slov rád pokračoval.

"Pro mě je pozitivní, že jsem zpátky. Tvrdě jsem na tom pracoval a cítím se velmi dobře. Jsem rád, že opět hraju," řekl Hemský v rozhovoru pro nhl.com. V září reprezentoval na Světovém poháru v Torontu a zranění kyčle si přivodil v závěrečném utkání turnaje proti USA. Za Stars nastoupil ještě v úvodním utkání NHL proti Columbusu.

"Cítil jsem to uvnitř. Měl jsem pocit, že jsem si natrhl sval. Vrátil jsem se do Dallasu a podstoupil rehabilitaci. Myslel jsem si, že se vrátím. Odehrál jsem jeden zápas, ale nelepšilo se to. Musel jsem na operaci," uvedl Hemský, který podstoupil zákrok 31. října.

Původní prognózy zněly, že si rodák z Pardubic nezahraje pět až šest měsíců, čímž by prakticky přišel o celou sezonu. Překvapivě se však stihl uzdravit měsíc před koncem základní části. "Můžete se vrátit po pěti měsících, ale obvykle trvá delší dobu, než zase získáte stejnou rychlost a cit. To trvá osm měsíců, někdy rok," uvedl Hemský.

Do sestavy Dallasu se vrátil 2. března v duelu proti New York Islanders. Přestože zápas po zásahu pukem nedohrál, v dalších utkáních s Floridou a Washingtonem v sestavě nechyběl. Stále dohání zápasové manko. "Musíte se tomu přizpůsobit a zvyknout si. Když tak dlouho nehrajete, nezáleží na tom, co děláte. Během rekonvalescence se můžete snažit, jak chcete, ale v herních situacích to zkrátka bude trvat déle," uvědomuje si.

Dallas se v Západní konferenci nachází na 11. pozici a na postupovou osmou příčku mu schází sedm bodů. "Máme před sebou 16 zápasů. To je hodně. Musíme se soustředit na každý z nich a jít zápas od zápasu," řekl Hemský, který v NHL za Edmonton, Ottawu a Stars odehrál 827 utkání a nasbíral 565 bodů za 170 branek a 395 asistencí. Ve 43 duelech play off zaznamenal sedm tref a 14 přihrávek.

Návratu českého útočníka si cení i kouč Stars Lindy Ruff. "Aleš byl v minulém ročníku důležitou součástí našeho týmu. Hrál výborně. Je těžké začít hrát v této fázi sezony, ale proti Washingtonu předvedl velmi dobrý výkon. Bude se jen zlepšovat," uvedl trenér Dallasu.

Ve zbývající části ročníku bude Hemský bojovat i o svou budoucnost. Prvního července se může stát nechráněným volným hráčem a může si stejně jako před třemi roky vybírat z nabídek všech klubů. "Pokud to bude možné, rád bych zůstal v Dallasu. Teď se tím ale vůbec nezabývám, protože jsem byl dlouho zraněný. Mám radost, že zase můžu hrát a ukáže se, jestli na to mám, nebo ne," řekl Hemský.