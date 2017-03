New York - Hokejový útočník Aleš Hemský vstřelil ve čtvrtečním utkání NHL obě branky Dallasu, které podlehlo na ledě Chicaga 2:3 po samostatných nájezdech, a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Ondřej Palát se zaskvěl třemi asistencemi, kterými pomohl Tampě Bay k výhře 6:3 v Bostonu. Za poražené otevřel skóre zápasu David Pastrňák.

Hemský se po operaci kyčle vrátil do kolotoče zápasů v březnu a v desátém startu po zranění si připsal druhý a třetí gól v sezoně. Pardubický rodák oběma zásahy vyrovnal skóre. Nejprve se prosadil střelou z mezikruží a podruhé měl snadnější práci, když z dorážky pohodlně doklepl puk do prázdné branky.

"Konečně vypadáme jako tým. Pokud budeme hrát stejně, můžeme se rovnat komukoli. Jen jsme nedávali branky," řekl Hemský, který mohl zápas prodloužit ještě v rozstřelu. Ve třetím kole nájezdů ale nepřekonal gólmana Coreyho Crawforda, hlavního hrdiny zápasu, který kryl 42 střel. "Chytal skvěle. Měli jsme asi dvakrát více šancí než soupeř, několikrát jsme minuli branku v přečíslení. Dřeli jsme a zasloužili jsme si lepší výsledek," dodal kouč Dallasu Lindy Ruff.

Pastrňák otevřel v úvodu prostřední části skóre v přesilové hře, poté co z levého kruhu zakončil akci střelou do odkryté klece. Boston se ve druhé třetině třikrát ujal vedení, ale Tampa Bay vždy během minuty vyrovnala. Poprvé s přispěním Paláta, který zblízka neuspěl, ale jeho odražená střela se dostala k Braydenu Pointovi a ten nezaváhal. U třetího gólu přihrál český útočník puk do jízdy Antonu Stralmanovi, který z pravé strany propálil Tuukku Raska.

O čtvrté prohře Bostonu v řadě rozhodla třetí třetina, v níž Tampa Bay třemi zásahy zlomila nerozhodný stav 3:3. Na poslední gól přihrál Palát Nikitovi Kučerovovi, který trefou do prázdné branky zkompletoval hattrick. "Snažím se ze sebe vydat to nejlepší a pomoci týmu, jak jen to jde. Hraju jednoduše a více střílím," uvedl Kučerov, který vstřelil 16 gólů v posledních 15 zápasech a vyšvihl se na třetí místo v tabulce kanonýrů. Pastrňák je v soutěži s 32 trefami jedenáctý, na pátou příčku mu ale chybí jen jeden gól.

Tampa Bay důležitým vítězstvím snížila na rozdíl tří bodů ztrátu na poslední postupovou příčku do play off. Tu drží právě Boston, který v předchozích dvou sezonách přišel o vyřazovací část špatným závěrem základní části. Například minulý rok ztratil devět z posledních dvanácti zápasů.

"To už je stará písnička. Máme jiný tým, nikdo se v něm nestará o to, co se stalo loni. Musíme jít do dalších utkání s větší urgencí," prohlásil David Krejčí a připustil, že si všichni v týmu musejí sáhnout do svědomí. "Každý by se měl podívat do zrcadla, začít u sebe a nehledat chybu u druhých. Pokud bude každý dělat svou práci, včetně mě, ostatní se přidají. To jsme dnes vůbec nedělali," dodal český útočník.

Zaváhání Bostonu využila i Philadelphia, která uspěla na ledě Minnesoty 3:1. Vítězství zpečetil gólem do prázdné branky Jakub Voráček a Flyers mají na postupovou příčku manko už jenom šest bodů. Ještě o bod více aktuálně ztrácí Florida, která doma porazila Arizonu 3:1. Panthers o výhře rozhodli ve druhé třetině, v níž třemi góly otočili skóre. Na obratu se podílel dvěma trefami Jonathan Marchessault.

Pavel Zacha si připsal asistenci v šestém utkání v řadě. Český útočník v přesilové hře zachytil na modré čáře vyhozený puk a přihrál ho Johnu Mooremu, který v padesáté minutě vykřesal pro New Jersey naději na bodový zisk v Torontu. Domácí, kteří hráli bez suspendovaného Romana Poláka, ale gólem při power play pojistili výhru 4:2.

Statistika NHL:

Boston - Tampa Bay 3:6 (0:0, 3:3, 0:3)

Branky: 22. Pastrňák, 28. Chára, 34. Nash - 29., 51. a 59. Kučerov (na třetí Palát), 23. Point (Palát), 35. Stralman (Palát), 45. Drouin. Střely na branku: 31:29. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Drouin (oba Tampa Bay), 3. Nash (Boston).

Washington - Columbus 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 47. Orlov, rozhodující sam. nájezd Oshie - 41. Jones. Střely na branku: 45:30. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby (Washington), 2. Bobrovskij (Columbus), 3. Orlov (Washington).

Toronto - New Jersey 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky: 6. Leivo, 19. Nylander, 23. Van Riemsdyk, 60. Brown - 3. a 50. Moore (na druhou Zacha). Střely na branku: 30:32. Diváci: 19.142. Hvězdy zápasu: 1. Nylander, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Moore (New Jersey).

Montreal - Carolina 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 7. Galchenyuk - 40. a 46. Stempniak, 17. Lindholm, 58. Skinner. Střely na branku: 22:23. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Stempniak, 2. Faulk, 3. Skinner (všichni Carolina).

Ottawa - Pittsburgh 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 50. Hoffman, rozhodující sam. nájezd Turris - 30. Bonino. Střely na branku: 30:35. Diváci: 18.102. Hvězdy zápasu: 1. Condon, 2. Turris, 3. Karlsson (všichni Ottawa).

Florida - Arizona 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Branky: 38. a 39. Marchessault, 28. Thornton - 4. Rieder. Střely na branku: 39:23. Diváci: 11.338. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Thornton (oba Florida), 3. Chychrun (Arizona).

St. Louis - Vancouver 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 18. a 50. Pääjärvi, 38. Brodziak, 58. Pietrangelo - 14. H. Sedin. Střely na branku: 38:24. Diváci: 19.356. Hvězdy zápasu: 1. Pääjärvi, 2. Allen, 3. Brodziak (všichni St. Louis).

Nashville - Calgary 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 26. Järnkrok, 28. Sissons, 52. Ellis - 31. Hamilton. Střely na branku: 17:25. Diváci: 17.324. Hvězdy zápasu: 1. Wilson, 2. Sissons, 3. Rinne (všichni Nashville).

Minnesota - Philadelphia 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 3. Parise - 18. Couturier, 21. Read, 60. Voráček. Střely na branku: 25:27. Diváci: 19.004. Hvězdy zápasu: 1. Couturier (Philadelphia), 2. Parise (Minnesota), 3. MacDonald (Philadelphia).

Chicago - Dallas 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 9. P. Kane, 49. Hossa, rozhodující sam. nájezd Panarin - 33. a 55. Hemský. Střely na branku: 26:44. Diváci: 21.798. Hvězdy zápasu: 1. Crawford (Chicago), 2. Hemský (Dallas), 3. Hossa (Chicago).

Colorado - Edmonton 4:7 (2:1, 2:1, 0:5)

Branky: 4. a 25. Rantanen, 10. Compher, 38. Bourque - 45. a 59. Eberle, 20. Sekera, 21. Lucic, 43. Kassian, 58. Caggiula, 60. Draisaitl. Střely na branku: 21:30. Diváci: 14.142. Hvězdy zápasu: 1. Sekera (Edmonton), 2. Rantanen (Colorado), 3. Caggiula (Edmonton).

Los Angeles - Winnipeg 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Branky: 15. Kopitar, 37. Muzzin, 43. Gáborík, 44. Doughty, 50. Pearson - 7. Perreault, 19. Laine. Střely na branku: 36:21. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Muzzin, 3. Doughty (všichni Los Angeles).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 74 41 9 24 201:186 91 2. Ottawa 73 41 8 24 193:188 90 3. Toronto 73 35 15 23 225:214 85 4. Boston 74 38 6 30 212:201 82 5. Tampa Bay 73 35 9 29 203:205 79 6. Florida 73 32 11 30 186:209 75 7. Buffalo 74 30 12 32 183:214 72 8. Detroit 72 29 11 32 180:213 69

Metropolitní divize:

1. x-Washington 73 48 8 17 234:162 104 2. x- Pittsburgh 73 46 10 17 253:201 102 3. x- Columbus 73 47 7 19 231:171 101 4. NY Rangers 74 45 4 25 235:195 94 5. NY Islanders 72 34 12 26 213:220 80 6. Carolina 72 32 13 27 190:207 77 7. Philadelphia 73 34 8 31 191:217 76 8. New Jersey 73 27 12 34 169:215 66

Západní konference:

Centrální divize:

1. x- Chicago 74 48 6 20 225:185 102 2. Minnesota 73 44 6 23 236:183 94 3. Nashville 73 37 11 25 215:203 85 4. St. Louis 73 40 5 28 205:196 85 5. Winnipeg 74 33 7 34 222:237 73 6. Dallas 73 29 11 33 198:236 69 7. Colorado 73 20 3 50 144:245 43

Pacifická divize:

1. San Jose 73 42 7 24 198:169 91 2. Edmonton 74 40 9 25 219:194 89 3. Anaheim 73 39 11 23 190:181 89 4. Calgary 74 41 4 29 204:200 86 5. Los Angeles 73 35 7 31 180:183 77 6. Vancouver 73 29 9 35 167:215 67 7. Arizona 74 27 9 38 179:236 63

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 74 87 (26+61) 2. Crosby (Pittsburgh) 67 81 (41+40) 3. P. Kane (Chicago) 74 81 (33+48) 4. Marchand (Boston) 74 80 (37+43) 5. Bäckström (Washington) 73 78 (21+57) 6. Kučerov (Tampa Bay) 66 76 (37+39) 7. Scheifele (Winnipeg) 71 75 (29+46) 8. Malkin (Pittsburgh) 62 72 (33+39) 9. Burns (San Jose) 73 70 (27+43) 10. Draisaitl (Edmonton) 74 69 (26+43) 17. Pastrňák (Boston) 67 64 (32+32) 35. Voráček (Philadelphia) 73 56 (18+38) 51. Vrbata (Arizona) 74 52 (18+34) 59. Krejčí (Boston) 74 50 (21+29) 120. Frolík (Calgary) 74 42 (16+26) 127. Palát (Tampa Bay) 66 41 (14+27) 128. Jágr (Florida) 73 41 (14+27)