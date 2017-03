New York - Aleš Hemský a Radek Faksa se ve čtvrtečním utkání NHL podíleli jedním gólem na výhře hokejistů Dallasu 4:2 na ledě Vancouveru. Ve dvanácti zápasech se střelecky prosadili ještě David Pastrňák s Davidem Krejčím z Bostonu a Radim Vrbata z Arizony, oba týmy ale prohrály.

Hemský skóroval vůbec poprvé v sezoně, v níž kvůli zdravotním problémům zatím stihl odehrát jen osm zápasů - jeden v říjnu a zbytek až od začátku března. Třiatřicetiletý rodák z Pardubic v 9. minutě krásným způsobem otevřel skóre utkání. Využil přitom váhavosti brankáře Millera i obránce Huttona, kteří špatně odhadli odraz puku od bočního mantinelu a precizní kličkou poslal hosty do vedení 1:0.

Domácí pak dvakrát dokázali smazat ztrátu, v polovině třetí třetiny ale potřetí vrátil Dallasu vedení Tyler Seguin a v 56. minutě pojistil vítězství jedenáctou trefou v sezoně Faksa. Jeho spoluhráč Devin Shore obral před brankou o puk zadáka Stechera a Faksa jej pohodlně uklidil do odkryté klece.

Dallas, do jehož sestavy se popáté za sebou nevešel Jiří Hudler, tak přerušil sérii tří porážek, během níž inkasoval 17 gólů, včetně úterního debaklu 1:7 s Edmontonem. "Náš výkon byl dnes na úplně jiné úrovni. Je prima zase vyhrát a snad ještě získáme chuť do zbytku sezony," uvedl Seguin, jehož tým už ztrácí příliš mnoho bodů, aby mohl pomýšlet na postup do play off. Stejně je na tom i Vancouver, který prohrál v pátém utkání na domácím ledě v řadě.

Zápas Tampy s Torontem byl důležitým soubojem o postup do play off. Maple Leafs se díky vítězství 5:0 vrátili v tabulce Východní konference do elitní osmičky o bod právě před Tampu a New York Islanders, kteří podlehli 2:4 Winnipegu.

Polák byl na ledě u tří branek a přítomní novináři jej vyhlásili třetí hvězdou večera. Třicetiletý bek původem z Ostravy si připsal vítězný gól, když v 10. minutě tvrdou střelou otevřel skóre. Kotouč po jeho ráně od pravého mantinelu trefil brankáře Vasilevského do ramena a obloučkem zapadl do branky.

Rozhodující krok k výhře udělali hosté ve druhé třetině, kterou vyhráli 4:0. Klíčová byla 23. minuta, v níž Morgan Rielly a Matt Martin navýšili vedení na 3:0 v rozmezí patnácti sekund.

Domácí, kteří prohráli teprve potřetí z posledních deseti zápasů, pohořeli na skvěle chytajícím Frederiku Andersenovi, který zlikvidoval všech 33 střel a vychytal čtvrté čisté konto v sezoně. Tampa nedokázala dát Torontu gól ve vzájemném duelu poprvé od února 1999.

"Od začátku jsme dobře bruslili a hýřili energií," pochválil mužstvo Mike Babcock. "Všechny čtyři lajny podaly dobrý výkon. Vybojovali jsme důležitou výhru a do karet nám hrají i další dnešní výsledky," dodal Babcock.

Na mysli měl hlavně porážku Bostonu a také Philadelphie, která schytala debakl 2:6 v tradičním derby na ledě New Jersey. Devils, kteří přerušili sérii deseti porážek, zlomili zápas ve svůj prospěch v úvodu třetí třetiny, kdy dvěma góly navýšili vedení na 5:2.

Čtvrtý gól ještě inkasoval Steve Mason, jehož při samostatném nájezdu překonal Taylor Hall parádním blafákem na motivy legendární kličky Petera Forsberga. Mason se ale při pokusu o zákrok zranil a na led musel Michal Neuvirth, jehož ve 45. minutě pokořil dorážkou Adam Henrique. Šestý gól pak domácí přidali při power play do prázdné branky.

Flyers prohráli s Ďábly všechny tři letošní vzájemné duely při celkovém skóre 3:14. "Nevím, čím to je, ale pokaždé proti nim dokážeme podat dobrý výkon. Od začátku do konce. Možná bychom spolu mohli hrát častěji," řekl s úsměvem autor dvou gólů Henrique.

"Vůbec jsme nebruslili," kroutil hlavou Jakub Voráček, jenž přihrál na první gól Letců, kteří o den dříve dokázali porazit 4:0 Pittsburgh. "Nevím, jestli jsme byli unavení. Středeční zápas s Pittsburghem zase tak náročný nebyl. Ale u všech puků jsme dnes byli pozdě a udělali jsme až příliš mnoho chyb."

Boston v Edmontonu prováhal začátek zápasu a po necelých devíti minutách prohrával už 0:3. Dva elitní střelci Bruins Pastrňák a Marchand sice svým 31. respektive 37. zásahem v sezoně dokázali snížit na rozdíl jediného gólu, jenže v poslední minutě první třetiny zvýšili domácí na 4:2.

Přestřelka pokračovala i ve druhé třetině, v níž se Oilers postupně dostali až do čtyřbrankového vedení 7:3. Krejčí pak v poslední minutě prostředního dějství dvacátým gólem v sezoně snížil, ale ve třetí části už branka nepadla.

Pastrňák bodoval v jedenáctém utkání za sebou a v tabulce nejlepších střelců, které vládne jeho týmový parťák Marchand, se dělí o osmou příčku. Zároveň je s 63 body třináctým nejproduktivnějším hráčem ligy.

Boston tentokrát doplatil na nedisciplinovanost, když inkasoval ve třech ze šesti přesilovek soupeře. "To se nám moc často nestává, v oslabení se nám většinou daří. Ale dnes to byl takový ten zápas, kdy je všechno proti vám. Musíme ho rychle hodit za hlavu," prohlásil brankář Tuukka Rask.

Petr Mrázek vychytal výhru Detroitu 5:4 po nájezdech v Arizoně. V základní hrací době ho jednou překonal Vrbata, jenž ve 22. minutě přesnou střelou švihem z pravého kruhu pro vhazování vyrovnal na 1:1. V penaltovém rozstřelu už ale český gólman Vrbatův pokus zlikvidoval, stejně jako další dva nájezdy. Mrázek si připsal celkově 22 zákroků a oslavil první vítězství od 28. února.

Výsledky NHL:

New Jersey - Philadelphia 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Branky: 26. a 45. Henrique, 42. a 56. Hall, 19. Palmieri, 30. Blandisi (Zacha) - 18. Del Zotto (Voráček), 32. Schenn (Gudas). Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 18 minut, z 5 střel inkasoval 1 gól a úspěšnost zásahů měl 80 procent. Střely na branku: 29:19. Diváci: 13.718. Hvězdy zápasu: 1. Henrique, 2. Palmieri, 3. Zajac (všichni New Jersey).

NY Islanders - Winnipeg 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Branky: 1. Pelech, 42. Lee - 10. a 19. Little, 24. Perreault, 52. Lowry. Střely na branku: 29:28. Diváci: 13.700. Hvězdy zápasu: 1. Little, 2. Lowry (oba Winnipeg), 3. Lee (Islanders).

Washington - Nashville 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 12. Connolly - 39. Neal, 62. Arvidsson. Střely na branku: 23:24. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Rinne (oba Nashville), 3. Holtby (Washington).

Carolina - Minnesota 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 5. D. Ryan, 57. Rask, 59. Teräväinen - 13. Mikael Granlund. Střely na branku: 24:31. Diváci: 10.894. Hvězdy zápasu: 1. Lindholm, 2. Läck, 3. Rask (všichni Carolina).

Columbus - Florida 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky: 36. Werenski, 40. Anderson - 19. Marchessault. Střely na branku: 34:34. Diváci: 14.921. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Bobrovskij, 3. Werenski (všichni Columbus).

San Jose - St. Louis 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 18. Vlasic - 49. a 59. Tarasenko, 17. Upshall, 26. Sanford. Střely na branku: 20:36. Diváci: 17.402. Hvězdy zápasu: 1. Pietrangelo, 2. Tarasenko, 3. Bouwmeester (všichni St. Louis).

Tampa Bay - Toronto 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Branky: 10. Polák, 23. Rielly, 23. Martin, 27. Brown, 36. Van Riemsdyk. Střely na branku: 33:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Rielly, 3. Polák (všichni Toronto).

Edmonton - Boston 7:4 (4:2, 3:2, 0:0)

Branky: 5. a 6. Maroon, 9. Pouliot, 20. Slepyšev, 23. Nugent-Hopkins, 27. Draisaitl, 35. Lucic - 13. Pastrňák, 18. Marchand, 25. Moore, 40. Krejčí. Střely na branku: 36:36. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Maroon, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Marchand (Boston).

Vancouver - Dallas 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Branky: 14. Bärtschi, 40. Hutton - 9. Hemský, 20. Lindell, 50. Seguin, 56. Faksa. Střely na branku: 28:36. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Seguin (Dallas), 2. Trjamkin (Vancouver), 3. Klingberg (Dallas).

Arizona - Detroit 4:5 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 2:2 - 0:0)

Branky: 22. Vrbata, 24. Goligoski, 48. Crouse, 58. Chychrun - 9. Larkin, 25. Tatar, 44. Green, 54. Zetterberg, rozh. nájezd Nyquist. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, z 26 střel inkasoval 4 góly a úspěšnost zásahů měl 84,6 procenta. Střely na branku: 26:33. Diváci: 15.036. Hvězdy zápasu: 1. Zetterberg, 2. Tatar (oba Detroit), 3. Crouse (Arizona).

Los Angeles - Buffalo 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky: 41. Iginla, 55. Kempe. Střely na branku: 36:26. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Brown, 3. Iginla (všichni Los Angeles).

Ottawa - Chicago 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky: 52. Turris - 49. Keith, 57. Pánik. Střely na branku: 34:28. Diváci: 18.638. Hvězdy zápasu: 1. Pánik, 2. Darling (oba Chicago), 3. Condon (Ottawa).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 70 39 8 23 191:176 86 2. Ottawa 69 39 7 23 184:177 85 3. Boston 71 38 6 27 205:188 82 4. Toronto 69 32 14 23 211:206 78 5. Tampa Bay 70 34 9 27 191:192 77 6. Florida 69 30 11 28 176:197 71 7. Buffalo 71 28 12 31 178:209 68 8. Detroit 69 27 11 31 172:209 65

Metropolitní divize:

1. Washington 70 45 8 17 223:156 98 2. Columbus 69 45 6 18 221:161 96 3. Pittsburgh 69 43 9 17 239:194 95 4. NY Rangers 70 44 2 24 225:183 90 5. NY Islanders 70 33 11 26 208:215 77 6. Philadelphia 70 32 8 30 182:210 72 7. Carolina 68 29 12 27 175:197 70 8. New Jersey 69 26 12 31 159:199 64

Západní konference:

Centrální divize:

1. Chicago 70 45 5 20 210:174 95 2. Minnesota 69 43 6 20 226:170 92 3. Nashville 70 35 11 24 207:197 81 4. St. Louis 70 37 5 28 194:193 79 5. Winnipeg 71 31 7 33 212:226 69 6. Dallas 70 28 10 32 194:230 66 7. Colorado 69 20 3 46 134:223 43

Pacifická divize:

1. San Jose 70 42 7 21 195:163 91 2. Anaheim 70 37 10 23 183:175 84 3. Edmonton 70 37 9 24 205:186 83 4. Calgary 70 39 4 27 193:190 82 5. Los Angeles 70 34 7 29 173:174 75 6. Vancouver 70 28 9 33 161:205 65 7. Arizona 70 26 9 35 172:224 61

Kanadské bodování NHL:

1. Marchand (Boston) 71 79 (37+42) 2. McDavid (Edmonton) 70 79 (24+55) 3. P. Kane (Chicago) 70 77 (31+46) 4. Crosby (Pittsburgh) 63 74 (35+39) 5. Malkin (Pittsburgh) 62 72 (33+39) 6. Bäckström (Washington) 70 71 (21+50) 7. Scheifele (Winnipeg) 68 70 (28+42) 8. Burns (San Jose) 70 70 (27+43) 9. Kučerov (Tampa Bay) 63 69 (31+38) 10. Seguin (Dallas) 70 68 (24+44) 13. Pastrňák (Boston) 64 63 (31+32) 33. Voráček (Philadelphia) 70 55 (17+38) 44. Vrbata (Arizona) 70 51 (17+34) 53. Krejčí (Boston) 71 49 (20+29) 118. Frolík (Calgary) 70 41 (15+26) 143. Jágr (Florida) 69 37 (14+23) 148. Palát (Tampa Bay) 63 36 (14+22)