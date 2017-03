Bělehrad - Adam Sebastian Helcelet vybojoval na halovém mistrovství Evropy bronzovou medaili v sedmiboji. V závěrečném běhu na 1000 metrů uhájil třetí místo, na kterém se držel od konce prvního dne. V Bělehradu nasbíral 6110 bodů a do sbírky českého týmu přidal šestý cenný kov a třetí bronz. Sám navázal na stříbrnou medaili z desetiboje na loňském mistrovství Evropy v Amsterodamu. Štafeta ve složení Patrik Šorm, Jan Tesař, Jan Kubista a Pavel Maslák obhájila na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu bronzovou medaili v běhu na 4x400 metrů.

V novém evropském rekordu získal titul Francouz Kevin Mayer, který součtem 6479 bodů vymazal z čela tabulek výkon Romana Šebrleho z roku 2004 (6438). Mayer se v historickém světovém pořadí posunul o tři body i před Američana Dana O'Briena. Před ním je už pouze další americký vícebojař Ashton Eaton, jehož světový rekord má hodnotu 6645 bodů.

Helcelet nestačil ještě na Jorgeho Ureňu ze Španělska (6227). Druhý český reprezentant v soutěži Jiří Sýkora skončil desátý ziskem 5902 bodů.

Zatímco Ureňa byl pro Helceleta z dosahu, český reprezentant se musel ohlížet za sebe. Ohrožoval ho zejména domácí Mihail Dudaš, ale pro něj nakonec skončil závod nešťastně, protože byl po pádu v poslední disciplíně diskvalifikován.

"Přepálil to a strašně vytuhnul, až spadnul. Trochu jsem čekal, že to zkusí. Já se nikam nehnal, byla to naše taktika s trenérem, vyšlo nám to úplně jak jsme chtěli, takže úplně úžasné," radoval se Helcelet, svěřenec Josefa Karase.

Helceletovi se sedmiboj nevydařil tak jako na domácím šampionátu, kde si vytvořil osobní rekord součtem 6188 bodů. Na třetím místě se ale držel od třetí disciplíny, vrhu koulí. V druhém dnu přidal čtvrté místo na překážkách za 7,97, ve skoku o tyči neuspěl až na hodnotě osobního rekordu 510 cm a zapsal o deset centimetrů méně. Kilometr pak dokončil v letošním maximu 2:45,00 a za sedmibojařským maximem zaostal o 78 bodů.

Juniorský mistr světa v desetiboji Sýkora nakonec ztratil na osobní rekord jen 83 bodů. Ve druhém soutěžním dnu předvedl svá maxima nad překážkami (7,99) a ve skoku o tyči (490).

Maslák dotáhl štafetu k další obhajobě evropského bronzu

Štafeta ve složení Patrik Šorm, Jan Tesař, Jan Kubista a Pavel Maslák obhájila na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu bronzovou medaili v běhu na 4x400 metrů. V závěrečné disciplíně šampionátu české kvarteto nestačilo jen na vítězné Poláky a Belgičany a obsadilo třetí místo na třetím šampionátu po sobě.

Hlavní zásluhu na tom měl finišman a už trojnásobný zlatý medailista z HME Maslák, který na posledním úseku vytáhl štafetu k medaili z páté pozice.

Sbírka českého týmu v srbské metropoli se tím rozšířila o čtvrtý bronz vedle jedné zlaté a dvou stříbrných medailí. Co do počtu cenných kovů výprava o jeden předčila předchozí pražský šampionát a vyrovnala se rekordnímu HME v Gentu.

Debutující sprinterka Seidlová vypadla v semifinále

Sprinterka Klára Seidlová obsadila na halovém mistrovství Evropy v atletice v úvodním semifinálovém běhu na 60 metrů šesté místo a do finále nepostoupila. Debutantka na velké akci, jež v pátek oslaví 23. narozeniny, dnes časem 7,43 sekundy zaostala o osm setin za výkonem ze sobotního rozběhu a byla ze hry ještě před zbývajícími dvěma běhy.

Česká vicemistryně byla nakonec klasifikována na 19. místě. Její přemožitelka z domácího šampionátu Barbora Procházková vypadla už v sobotních rozbězích. Nejlepší český sprinterský výsledek na nejkratší trati tak v Bělehradu zaznamenal další semifinalista Jan Veleba na 16. místě.

Muirová má na HME jako druhá žena double na 1500 a 3000 m

Britská favoritka Laura Muirová slaví na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu běžecký double. Den po triumfu na patnáctistovce ovládla i finále na 3000 metrů, navíc opět v rekordu šampionátu. Časem 8:35,67 minuty vylepšila skoro o čtyři sekundy 21 let staré maximum Fernandy Ribeirové z Portugalska. Vyhrát oba závody na jednom šampionátu dokázala dosud pouze Polka Lydia Chojecká v roce 2007 v Birminghamu.

Třiadvacetiletá Muirová potvrdila na delší z obou tratí roli první ženy letošních světových tabulek, které vede díky evropskému rekordu 8:26,41 z únorového mítinku v Karlsruhe. Už v sobotu drobná Skotka zazářila na poloviční trati, na níž časem 4:02,39 překonala dokonce 32 let starý rekord šampionátu slavné Rumunky Doiny Melinteové a vylepšila národní maximum Kelly Holmesové.

Výsledky halového mistrovství Evropy v atletice:

Finále:

Muži:

800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:48,87, 2. Bube (Dán.) 1:49,32, 3. De Arriba (Šp.) 1:49,68.

3000 m: 1. Mechaal (Šp.) 8:00,60, 2. H. Ingebrigtsen (Nor.) 8:00,93, 3. Ringer (Něm.) 8:01,01.

Výška: 1. Bednarek (Pol.) 232, 2. Grabarz (Brit.) 230, 3. Seliverstov (Běl.) 227.

Trojskok: 1. Évora (Portug.) 17,20, 2. Donato (It.) 17,13, 3. Hess (Něm.) 17,12.

Sedmiboj: 1. Mayer (Fr.) 6479 - evropský rekord (60 m: 6,95 - dálka: 754 - koule: 15,66 - výška: 210 - 60 m př.: 7,88 - tyč: 540 - 1000 m: 2:41,08), 2. Ureňa (Šp.) 6227 (6,94 - 737 - 14,24 - 201 - 7,78 - 500 - 2:43,66), 3. Helcelet 6110 (7,06 - 741 - 15,25 - 201 - 7,97 - 500 - 2:45,00), ...10. Sýkora (oba ČR) 5902 (7,06 - 710 - 15,06 - 198 - 7,99 - 490 - 2:50,44).

4x400 m: 1. Polsko (Kozlowski, Krawczuk, Wascinski, Omelko) 3:06,99, 2. Belgie 3:07,80, 3. ČR (Šorm, Tesař, Kubista, Maslák) 3:08,60.

Ženy:

60 m: 1. Philipová (Brit.) 7,06, 2. Povhová (Ukr.) 7,10, 3. Swobodová (Pol.) 7,10.

800 m: 1. Büchelová (Švýc.) 2:00,38, 2. Oskanová-Clarkeová (Brit.) 2:00,39, 3. Hinriksdóttirová (Isl.) 2:01,25.

3000 m: 1. Muirová (Brit.) 8:35,67, 2. Canová (Tur.) 8:43,46, 3. McColganová (Brit.) 8:47,43.

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 724, 2. Ugenová (Brit.) 697, 3. Salmanová-Rathová (Něm.) 694.

4x400 m: 1. Polsko (Wyciszkiewiczová, Holubová, Baumgartová, Swietá) 3:29,94, 2. Británie 3:31,05, 3. Ukrajina 3:32,10.

Semifinále:

Ženy:

60 m: 1. Povhová (Ukr.) 7,16, ...19. Seidlová (ČR) 7,43 - nepostoupila.