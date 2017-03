Bělehrad - Dvě bronzové medaile přidali dnes čeští atleti na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu. Adam Sebastian Helcelet si v sedmiboji udržel třetí místo, na kterém byl po sobotní části. V závěrečném závodě mužů na 4x400 metrů předstihl Pavel Maslák na posledním úseku dva soupeře a k individuálnímu zlatu za čtvrtky přidal kolektivní bronz.

Česká výprava se sedmi medailemi obsadila v hodnocení zemí páté místo. Co do počtu cenných kovů o jeden předčila předchozí pražský šampionát a vyrovnala se rekordnímu HME v Gentu v roce 2000, kde ale Češi slavili tři vítězství. Největší úrodu medailí sklízeli v Bělehradu Poláci.

Helcelet si v závěrečném běhu na 1000 metrů pohlídal bronzovou pozici. Nasbíral 6110 bodů, a i když se mu ne vždy dařilo, navázal na stříbrnou medaili z desetiboje na loňském mistrovství Evropy v Amsterodamu.

V novém evropském rekordu získal titul Francouz Kevin Mayer, který součtem 6479 bodů vymazal z čela evropských tabulek výkon Romana Šebrleho z roku 2004 (6438). V historickém pořadí je před ním jen americký vícebojař Ashton Eaton, jehož světový rekord má hodnotu 6645 bodů.

Helcelet nestačil ještě na Jorgeho Ureňu ze Španělska (6227). Druhý český reprezentant v soutěži Jiří Sýkora skončil desátý ziskem 5902 bodů. Zatímco Ureňa byl pro Helceleta z dosahu, český reprezentant se musel ohlížet za sebe. Ohrožoval ho zejména domácí Mihail Dudaš, pro nějž nakonec skončil závod nešťastně, protože byl po pádu v poslední disciplíně diskvalifikován.

"Přepálil to a strašně vytuhnul, až spadnul. Trochu jsem čekal, že to zkusí. Já se nikam nehnal, byla to naše taktika s trenérem, vyšlo nám to úplně, jak jsme chtěli, takže úplně úžasné," radoval se Helcelet, svěřenec Josefa Karase.

Štafeta ve složení Patrik Šorm, Jan Tesař, Jan Kubista a Pavel Maslák zopakovala bronz z Prahy. V závěrečné disciplíně šampionátu české kvarteto nestačilo jen na vítězné Poláky a Belgičany a obsadilo třetí místo na třetím šampionátu po sobě. Hlavní zásluhu na tom měl finišman Maslák, který na posledním úseku vytáhl štafetu k medaili z páté pozice.

"Soupeři kapali, o to lépe to vypadlo v mém podání," pokusil se Maslák svůj výkon zlehčit. "Snažil jsem se to nepřepálit, abych měl síly ve finiši a předběhl je. Věřil jsem, že bych to mohl dokázat. Vystupňoval jsem tu rychlost tak, že kdyby to mělo 450 metrů, možná bychom byli druzí," řekl

Srbská dálkařka Ivana Španovičová naplnila očekávání bělehradského publika a výkonem 724 centimetrů se postarala o jeden z vrcholů třídenních bojů. Při obhajobě titulu z pražského šampionátu se zařadila na třetí místo v historických světových tabulkách. Pod střechou skočily dál jen rekordmanka Heike Drechslerová z bývalé NDR (737 cm) a Galina Čisťjakovová z někdejšího Sovětského svazu (730).

Poslední den šampionátu patřil také britským atletům. Favoritka Laura Muirová zkompletovala běžecký double, poté co den po triumfu na patnáctistovce ovládla i finále na 3000 metrů, navíc opět v rekordu šampionátu. Časem 8:35,67 minuty vylepšila skoro o čtyři sekundy 21 let staré maximum Fernandy Ribeirové z Portugalska. Vyhrát oba závody na jednom šampionátu dokázala dosud pouze Polka Lydia Chojecká v roce 2007 v Birminghamu.

Po sobotním očekávaném vítězství Richarda Kiltyho skončil překvapivě i ženský závod na nejkratší trati britským triumfem. Asha Philipová prolétla šedesátku v druhém nejlepším letošním světovém čase 7,06 a vybojovala na této trati první ženský titul pro Británii od roku 1984. Její mužští krajané přitom od té doby získali v této disciplíně jedenáct zlatých medailí.

Britský tým měl blizoučko i k titulu na ženské osmistovce, ale finišující Shelayna Oskanová-Clarkeová protnula cíl o setinu později než vyčerpaná Selina Büchelová. Švýcarka si k obhajobě prvenství z Prahy pomohla národním rekordem 2:00,38.

Triumf z české metropole zopakoval také portugalský trojskokan Nelson Évora. Výkonem 17,20 porazil o sedm centimetrů Fabrizia Donata z Itálie, který ve 40 letech získal třetí medaili z HME. Šampion z domácího šampionátu v Turíně 2009 zopakoval stříbro z roku 2011.

Po absenci v Praze se na halový evropský trůn vrátil polský osmistovkař Adam Kszczot. Závod na čtyři kola ovládl už potřetí po letech 2011 a 2013. Před dvěma lety jej zastoupil krajan Marcin Lewandowski.

Další zlato pro Polsko vybojoval výškař Sylvestr Bednarek, a když Poláci vyhráli obě závěrečné štafety, dostali se v hodnocení zemí na první místo před Brity. Ti budou za dva roky hostit evropskou elitu v Glasgowě.

Výsledky halového mistrovství Evropy v atletice:

Finále:

Muži:

800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:48,87, 2. Bube (Dán.) 1:49,32, 3. De Arriba (Šp.) 1:49,68.

3000 m: 1. Mechaal (Šp.) 8:00,60, 2. H. Ingebrigtsen (Nor.) 8:00,93, 3. Ringer (Něm.) 8:01,01.

Výška: 1. Bednarek (Pol.) 232, 2. Grabarz (Brit.) 230, 3. Seliverstov (Běl.) 227.

Trojskok: 1. Évora (Portug.) 17,20, 2. Donato (It.) 17,13, 3. Hess (Něm.) 17,12.

Sedmiboj: 1. Mayer (Fr.) 6479 - evropský rekord (60 m: 6,95 - dálka: 754 - koule: 15,66 - výška: 210 - 60 m př.: 7,88 - tyč: 540 - 1000 m: 2:41,08), 2. Ureňa (Šp.) 6227 (6,94 - 737 - 14,24 - 201 - 7,78 - 500 - 2:43,66), 3. Helcelet 6110 (7,06 - 741 - 15,25 - 201 - 7,97 - 500 - 2:45,00), ...10. Sýkora (oba ČR) 5902 (7,06 - 710 - 15,06 - 198 - 7,99 - 490 - 2:50,44).

4x400 m: 1. Polsko (Kozlowski, Krawczuk, Wascinski, Omelko) 3:06,99, 2. Belgie 3:07,80, 3. ČR (Šorm, Tesař, Kubista, Maslák) 3:08,60.

Ženy:

60 m: 1. Philipová (Brit.) 7,06, 2. Povhová (Ukr.) 7,10, 3. Swobodová (Pol.) 7,10.

800 m: 1. Büchelová (Švýc.) 2:00,38, 2. Oskanová-Clarkeová (Brit.) 2:00,39, 3. Hinriksdóttirová (Isl.) 2:01,25.

3000 m: 1. Muirová (Brit.) 8:35,67, 2. Canová (Tur.) 8:43,46, 3. McColganová (Brit.) 8:47,43.

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 724, 2. Ugenová (Brit.) 697, 3. Salmanová-Rathová (Něm.) 694.

4x400 m: 1. Polsko (Wyciszkiewiczová, Holubová, Baumgartová, Swietá) 3:29,94, 2. Británie 3:31,05, 3. Ukrajina 3:32,10.

Semifinále:

Ženy:

60 m: 1. Povhová (Ukr.) 7,16, ...19. Seidlová (ČR) 7,43 - nepostoupila.