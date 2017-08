Zlín - Oblast ohniska nákazy africkým morem prasat na Zlínsku, do které je zakázán vstup, se ode dneška rozhodnutím hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) zmenšila. Dotčené území tak nyní přesně nekopíruje správní obvody ani katastry obcí. Jeho hranice ale věrně kopírují pachové a na některých místech elektrické ohradníky osazené v předchozích týdnech. Zároveň jde o reakci na očekávaný velký počet návštěvníků Barum Czech Rally, která se na Zlínsku pojede příští týden.

Takzvaná červená zóna je jasně vymezena silnicemi a zástavbou měst a obcí, řekl dnes ČTK Čunek. Ohnisko nákazy má nyní podle něj ucelenější geometrický tvar. Z jeho okrajů zmizely některé výběžky do lesů a polí, jak tomu dosud bylo například u Březové. "Červená zóna se řádově zmenšila o šest až deset kilometrů čtverečních," uvedl hejtman.

"Chceme udělat všechno pro to, aby nakažená prasata zůstala v červené zóně a myslivci je mohli pochytat. Zvýšený počet lidí v území by mohl prasata vyplašit a to nechceme," sdělil Čunek. Zdůraznil, že policie bude nadále intenzivně kontrolovat dodržování zákazu vstupu do území. V případě porušení zákazu hrozí pokuta až do výše 20.000 korun.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdila nákaza africkým morem prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Dosud byla choroba potvrzena u 90 divokých prasat. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.