Kutná Hora - Zuzaně Hejnové se na dnešním mítinku v Kutné Hoře o dvě setiny sekundy nepodařilo zaběhnout nejlepší světový výkon na netradiční trati 200 m překážek. V exhibičním závodě spolu s ženami se Petr Svoboda blýskl na 110 m překážek časem 13,10, což je výrazně lepší výkon než jeho vlastní národní rekord (13,27).

Dvojnásobná mistryně světa a bronzová olympijská medailistka v běhu na 400 m překážek Hejnová v Kutné Hoře na poloviční trati zaběhla čas 25,81. Těsně jí tak na této trati, jež se běhá velmi zřídka, nevyšel útok na nejlepší výkon historie 25,79.

"Mrzí mě to. Škoda větru, foukal proti. Jinak bych běžela o dost rychleji," uvedla třicetiletá Hejnová po prvním ročníku svého HESU mítinku.

Spokojeností naopak zářil Svoboda, jenž v exhibičním závodu spolu se ženami, které absolvovaly trať o deset metrů kratší, zaběhl v protivětru 1,5 m/s svou nejrychlejší stodesítku v životě. "V Londýně bych s tím na mistrovství světa bral stříbro, byť to samozřejmě nejde srovnávat," řekl serveru sport.cz bývalý halový mistr Evropy a držitel dvou bronzových medailí z HME.

Vzhledem k exhibičnímu charakteru závodu se jeho čas nedá zapsat do rekordních tabulek, Svoboda se však nevzdává naděje, že český rekord ještě překoná oficiálně. "Pro mne je důležité, že jsem ho zaběhl, mám to v sobě a je jedno, kde jsem to předvedl. Ještě běžím Velkou cenu Prostějova a udělám všechno pro to, abych tam běžel rychle, i ten oficiální český rekord," uvedl dvaatřicetiletý atlet, jehož kariéru provázely časté zdravotní problémy.