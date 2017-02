Ostrava - Zuzana Hejnová vyhrála na mezinárodním halovém mítinku v Ostravě běh na 400 metrů a druhým časem kariéry 51,96 sekundy se zařadila na páté místo na světě v letošní sezoně. Limit na halové mistrovství Evropy v Bělehradu opakovaně splnila také Denisa Rosolová.

Smůlu si vybral koulař Tomáš Staněk, který má letos skvělou formu a je druhý ve světových tabulkách. Při prvním pokusu vrhl 20,69 metru, ale poranil si třísla a ze závodu raději odstoupil. Skončil třetí za Němcem Davidem Storlem (20,97) a vítězným Konradem Bukowieckým z Polska, který poslal kouli do vzdálenosti osobního rekordu 21,15 metru.

"Při prvním pokusu se mi ozvalo levé tříslo, nemohl jsem ani zabrat. Zevnitř mě to táhlo, tak doufám, že to bude jenom nějaká křeč. Radši jsem se rozhodl nepokračovat. I když je to škoda, protože jsem se cítil dobře a takovým vypuštěným hodem bylo 20,69 dobrých," řekl Staněk, který teď plánuje, že vynechá mítink v Polsku i národní šampionát, aby byl fit na mistrovství Evropy.

Mítink ozdobil nejlepším letošním výkonem na světě 31,97 sekundy na netradiční trati 300 metrů Bralon Taplin z Grenady, který porazil Pavla Masláka. Nejrychlejší Evropan historie na této trati předvedl výkon 32,19 sekundy, čímž zaostal za osobním rekordem o čtyři setiny.

"Je to super čas, jsem na tom dobře," pochválil se v cíli Maslák. Jen ho mrzelo, že prohrál. "Moc se v této formě těším na halové mistrovství Evropy a jsem rád, že Taplin není Evropan," pousmál se Maslák, který bude v Bělehradu útočit na třetí titul halového mistra Evropy v řadě.

"Forma jde nahoru, má to ten správný směr. Doufám, že na Evropě to bude zase ten top jako vždycky," dodal Maslák, který před Bělehradem už plánuje pouze start v Birminghamu a na národním mistrovství.

Hejnová rozběhla závod velmi rychle a už v polovině bylo jasné, že má dobrou formu na to, aby odrazila nápor soupeřek. Druhá nakonec byla Polka Justyna Swietá, která zvítězila v prvním běhu v času 52,73 sekundy. "Běželo se mi skvěle, měla jsem z toho dobrý pocit," řekla České televizi dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Hejnová.

Dnes běžela první čtyřstovku pod novým koučem Falkem Balzerem z Německa. "Je vidět, že jsem dobře připravená, věřím, že ten čas ještě stlačím," uvedla s tím, že na halové ME do Bělehradu určitě pojede. "Budu mít vysoké ambice s takovým časem," řekla třetí žena evropských tabulek.

Závod výškařek vyhrála Michaela Hrubá, která překonala laťku ve výšce 190 cm, byť se v průběhu soutěže trápila a tři postupné výšky překonala až napotřetí. Celkem v závodu absolvovala šestnáct pokusů. Druhá Ukrajinka Julija Čumačenková skočila 188 cm.

"Závod, ve kterém jsem nasbírala spoustu zkušeností. Když to opakovaně skočíte na třetí pokus, směrem k Bělehradu mi to hrozně pomohlo," řekla Hrubá, která se neúspěšně pokoušela o 193 cm. "Trošku mi chyběla motivace tím, že už jsem byla v závodě sama a že už jsem se nepřetahovala s tou Ukrajinkou."

Do Bělehradu pojede také Jakub Zemaník, který splnil mírnější limit pro závodníky do 22 let. V závodu na 3000 metrů proběhl cílem v osobním rekordu 8:03,60 minuty. Limit na setinu přesně zaběhla v závodu na 60 metrů Klára Seidlová, jíž časomíra změřila výkon 7,33 sekundy, což znamenalo páté místo. Mládežnický limit má v běhu na 1500 metrů také Jan Friš (3:43,72).

Výsledky halového atletického mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě

Muži:

60 m: 1. Fisher (Bahr.) 6,57, 2. Collins (Sv. Kryštof a Nevis) 6,58, 3. Clarke (Jam.) 6,58, ...6. Stromšík (ČR) 6,70,

300 m: 1. Taplin (Gren.) 31,97, 2. Maslák (ČR) 32,19, 3. Omelko (Pol.) 32,73.

1500 m: 1. Kazi (Maď.) 3:40,62, 2. Benitz (Něm.) 3:40,66, 3. Wolde (Et.) 3:40,89, ...7. Friš (ČR) 3:43,72,

tyč: 1. Karális (Řec.) 560, 2. Balner a Kudlička (oba ČR) oba 540,

koule: 1. Bukowiecki (Pol.) 21,15, 2. Storl (Něm.) 20,97, 3. Staněk 20,69, ...5. Prášil (oba ČR) 20,19.

Ženy:

60 m: 1. Evansová (Jam.) 7,20, 2. Puricaová (Ven.) 7,20, 3. Youngová-Warrenová (USA) 7,22, ...5. Seidlová (ČR) 7,33,

400 m: 1. Hejnová (ČR) 51,96, 2. Swietá (Pol.) 52,73, 3. Petersenová (Dán.) 52,87, 4. Rosolová (ČR) 53,02,

1500 m: 1. Embayeová (Et.) 4:06,68, 2. Gegaová (Alb.) 4:08,26, 3. Tayeová (Et.) 4:08,56, ...6. Vrzalová (ČR) 4:10,04,

60 m př.: 1. Ploticynová (Ukr.) 7,99, 2. Stowersová (USA) 8,05, 3. Bakkerová (Niz.) 8,20, ...5. Koudelová (ČR) 8,22,

výška: 1. Hrubá (ČR) 190, 2. Čumačenková (Ukr.) 188, 3. McPhersonová (USA) 183.

Národní program:

Muži:

3000 m: 1. Kulka (Pol.) 8:00,08, 2. Zemaník (ČR) 8:03,60.

Ženy:

800 m: 1. A. Ulrichová (ČR) 2:05,54.