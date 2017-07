Praha - Překážkářka Zuzana Hejnová se před mistrovstvím světa v Londýně cítí výrazně lépe než před loňskou olympiádou v Riu de Janeiro. Před šampionátem, na kterém bude útočit na třetí světový titul za sebou, si pochvalovala stav problematické achilovky. Nyní ji vůbec nebolí a může trénovat naplno.

Třicetileté Hejnové psychicky pomohlo vítězství na Diamantové lize v Rabatu, kde v polovině července zaběhla svůj nejlepší letošní čas 54,22. Poměrně dobře dopadl i čtvrteční test na 300 metrů překážek v Chebu, kde dosáhla podobného času jako v roce 2015 před vítězným mistrovstvím světa v Pekingu.

Je v úplně jiné situaci než před loňskou olympiádou, kde skončila čtvrtá. Achilovka je úplně v pořádku. "Ty pocity se vůbec nedají srovnat. Loni před Riem mě to bolelo hodně a stejně jsem tam dokázala odvést dobrý výkon. Jsem na tom letos o dost lépe," řekla na dnešní tiskové konferenci.

Po závodě v Maroku absolvovala soustředění v Nymburku. Místo trenérky Dany Jandové, která odcestovala na juniorské mistrovství Evropy, jí tam pomáhala bývalá reprezentantka Helena Fuchsová. "Je to jak odbornice na čtvrtku, tak se o mě starala co se týče zdraví, je to fyzioterapeutka," ocenila Hejnová přínosy této náhradní varianty.

Odchod od Falka Balzera k Jandové považuje za jednoznačně dobrý krok. Cítí, že její forma před vrcholem sezony stoupá. Byla by spokojená s jakoukoliv medailí. "Samozřejmě pro každého je sen obhájit, ale letos se běhá opravdu rychle. Uvidím, v jaké formě přijedou soupeřky. To se uvidí až tam po rozběhu a semifinále," odhadovala. Největšími konkurentkami budou Američanky, které mají zaběhnuté časy pod 53 sekund. Hejnová věří hlavně Shamier Littleové a Kori Carterové.

Zatímco na mistrovství světa do Moskvy v roce 2013 odjížděla jako jednoznačná světová jednička a věděla, že si cestu za titulem může pokazit jen sama, tentokrát bude spíše útočit zezadu. Situace je podobná jako před MS v Pekingu 2015, kde také bylo v sezoně několik vyrovnaných závodnic. "Holky v Rabatu viděly, že mi forma jde zase nahoru. Věřím tomu, že se mnou pořád počítají, budou si na mě dávat pozor. Bude to pro mě motivace, abych ukázala, že pořád patřím do špičky," řekla česká rekordmanka.

Na stadion v Londýně, kde v roce 2012 získala bronzovou olympijskou medaili, se ráda vrací. Po olympiádě zde vyhrála ještě dva závody Diamantové ligy. "Na tom stadionu se mi vždycky daří. Je tam výborná atmosféra, diváci tam atletice rozumí," vzpomínala.

Roli může hrát i počasí. "Kdyby pršelo, tak si myslím, že to bude moje deviza. Jsem holka ze severu, takže to není pro mě zas tak hrozné jako pro Američanky a holky z teplých krajin," řekla rodačka z Liberce. Přivítala by ale přívětivější počasí, které by prospělo kvalitě atletických výkonů.

Hejnová do Londýna odletí ve středu 2. srpna. Rozběhy na 400 metrů překážek jsou na programu 7. srpna, semifinále o den později a finálový běh o medaile ve čtvrtek 10. srpna.