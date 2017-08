Londýn - Souboj s časem překážkářka Zuzana Hejnová s trenérkou Danou Jandovou prohrály. Den po čtvrtém místě dvojnásobné mistryně světa na MS v Londýně obě litovaly, že na společnou přípravu neměly o měsíc více času. Finále čtvrtky překážek navíc Hejnová rozběhla na čas pod 53 sekund, na který v aktuální formě neměla. Proto jí pak došly síly.

Třicetiletá atletka se pro odchod od německého trenéra Falka Balzera rozhodla po nevydařeném dubnovém soustředění na Tenerife, které poznamenaly i velké problémy s achilovkou. "Ale myslím, že jsem udělala maximum, a z toho, jak to vypadalo, jsem vytěžila nejvíc, co jsem mohla," řekla novinářům den po marném boji o medaili.

Společně doháněly speciální vytrvalost, aby Hejnová na MS zvládla rozběh, semifinále i finále. Času ale bylo málo, čtyři týdny navíc by stačily. "Určitě, duben nám tam chybí," poznamenala Jandová.

Hejnová je přesvědčená, že na medaili natrénováno měla. Po rozběhu a semifinále ale ucítila šanci i na třetí titul za sebou. Na startu byla přemotivovaná. "Běžela jsem na zlato, což byla chyba. Měla jsem to rozběhnout líp a běžet si pro jakoukoliv medaili. Ale já chtěla zlato a už to bohužel nevrátím," připustila.

Jandová viděla už od třetí překážky, že její svěřenkyně běží ultrarychle. "Jen jsem čekala, co z toho vyleze. Když Zuzka začne rychle, věděly jsme, že ten konec nebude stupňovaný, ale mohl z toho pořád vylézt nějaký dobrý čas. Přece jen tři čtvrtky v nohách je znát, a když už to rozkulíte, pak už nezpomalíte, to nejde. Jen držíte to tempo a nedá se nic dělat," doplnila.

Večer se domluvily, že ve spolupráci chtějí pokračovat. "Dana mi včera řekla, že si mě teda nechá," oznámila Hejnová. "Protože ona použila zbraň a brečela. Ona je výborná," doplnila s úsměvem její trenérka. "Ale vůbec jsem to neplánovala. Ale já k nikomu jinému prostě trénovat nepůjdu. Takže má můj osud v rukách," odvětila překážkářka.

Musí jim ale vyjít vstříc Český atletický svaz, se kterým má Jandová smlouvu jako trenérka mládeže. To se úplně neshoduje s tím, aby vedla hvězdu seniorské reprezentace Hejnovou. "Ale já věřím tomu, že cesta se najde. Když se chce, tak to jde," uvedla Hejnová.

Jandová se v Jablonci stará o dvě desítky mladých atletů. Bude s tím muset nějak skloubit například také potřebu, aby Hejnová v zimě absolvovala soustředění v teple. "Zuzka chce jet do Afriky a já si do Afriky nemůžu vzít dvacet lidí s ní. O tom to právě je. Ale Zuzka samozřejmě nějaké sparingy potřebuje, tak já zase ve skupině sparingy mám, třeba kluka, co umí čtvrtku pod 50, to je přesně ono. Jen to musíme skloubit s tou prací," řekla trenérka.

Na mistrovství světa byla Hejnová nejlepší Evropankou. Ráda by to potvrdila příští rok na ME v Berlíně. S trenérkou litovaly, že šampionáty nebyly obráceně. "Na Evropu by mi to letos stačilo. A za rok na světě bych byla zase dobrá," dodala Hejnová.