Birmingham - Zuzana Hejnová vyhrála na mítinku atletické Diamantové ligy v Birminghamu běh na 400 metrů překážek ve svém nejlepším letošním čase 54,18 sekundy. O dvě setiny porazila v závěrečných metrech americkou vicemistryni světa z Londýna a jedničku letošních tabulek Dalilah Muhammadovou. Koulař Tomáš Staněk obsadil třetí místo výkonem 21,16 metru a rovněž se kvalifikoval na finálový mítink v Bruselu.

Hejnová o dvě setiny vylepšila své letošní maximum z finále světového šampionátu, kde před deseti dny obsadila čtvrté místo a nevyšel jí útok na třetí titul za sebou. Česká atletka navázala na měsíc staré prvenství z Rabatu a se ziskem 25 bodů ze čtyř mítinků ovládla základní část Diamantové ligy.

"Mám velkou radost, že se mi podařilo zvítězit, ještě v nejlepším letošním čase. Po mistrovství světa jsem byla hlavně psychicky unavená a bylo hrozně těžký se namotivovat. Pořád před sebou mám ještě nějaké závody a věřila jsem, že ji prodám," uvedla Hejnová.

"Jsem hrozně ráda, že se to povedlo a že jsem porazila Dalilah Muhammadovou, stříbrnou z mistrovství světa. Jenom mi to potvrdilo, že na finále mistrovství světa jsem neměla úplně svůj den. Nesedlo mi to. Věřím tomu, že se ještě zkoncentruju na poslední dva závody v Diamantové lize a hlavně na finále v Bruselu, kde bych ještě chtěla běžet nějaký slušný výsledek a nejlépe ještě zlepšit nejlepší letošní čas," prohlásila držitelka českého rekordu 52,83 sekundy.

Nejrychlejší překážkářka sezony Muhammadová, která se na červnovém mistrovství USA v Sacramentu blýskla časem 52,64, stejně jako na šampionátu v Londýně nepotvrdila roli hlavní favoritky. Nicméně jako poslední se dostala mezi finalistky Diamantové ligy. Překážkářky čeká ještě start na čtvrteční Weltklasse v Curychu mimo program prestižního seriálu a v pátek 1. září budou Hejnová a spol. bojovat v Bruselu o prémii 50.000 dolarů (1,1 milionu korun).

Staněk, který stejně jako Hejnová skončil na mistrovství světa těsně pod stupni vítězů, dnes nestačil na Novozélanďana Tomase Walshe a Američana Ryana Crousera. Čerstvý světový šampion Walsh zvítězil vrhem dlouhým 21,83 metru, jednička letošních tabulek Crouser předvedl výkonem 21,55 m.

Staněk, jenž v úterý ve Varšavě vyrovnal svůj český rekord 22,01 metru, si zajistil bronz ve čtvrté sérii. V páté měl neplatný pokus a šestou vynechal. Třetím místem zopakoval výsledek z červencového mítinku v Lausanne a vyrovnal své maximum v Diamantové lize.

Nejlepším výkonem roku ozdobil výškařskou soutěž v Birminghamu mistr světa Mutaz Baršim z Kataru, když skočil rovných 240 cm, o pět víc než na šampionátu v Londýně. Hvězdný britský vytrvalec Mo Farah v posledním domácím závodě na dráze zvítězil na trati 3000 metrů.

Výsledky atletické Diamantové ligy v Birminghamu

Muži:

200 m (vítr -0,1 m/s): 1. Gulijev (Tur.) 20,17, 2. Webb (USA) 20,26, 3. Brown (Kan.) 20,30.

800 m: 1. Amos (Bots.) 1:44,50, 2. Kszczot 1:45,28, 3. Lewandowski (oba Pol.) 1:45,33.

110 m př. (-0,6 m/s): 1. A. Merritt (USA) 13,29, 2. Šubenkov (Rus.) 13,31, 3. Allen (USA) 13,40.

Výška: 1. Baršim (Katar) 240, 2. Ghazal (Sýr.) 231, 3. Gale (Brit.) 224.

Dálka: 1. Lawson (USA) 819, 2. Samaai (JAR) 803, 3. Hartfield (USA) 802.

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 21,83, 2. Crouser (USA) 21,55, 3. Staněk (ČR) 21,16.

Ženy:

100 m (-1,2 m/s): 1. Thompsonová (Jam.) 10,93, 2. Ta Louová (Pobř. slon.) 10,97, 3. Levyová (Jam.) 11,08.

400 m: 1. Násirová (Bahr.) 50,59, 2. Felixová 50,63, 3. Okolová (obě USA) 50,66.

1500 m: 1. Seyaumová (Et.) 4:01,36, 2. Chebetová (Keňa) 4:02,24, 3. Arafiová (Mar.) 4:02,95.

3000 m: 1. Hassanová (Niz.) 8:28,90, 2. Klosterhalfenová (Něm.) 8:29,89, 3. Kipkemboiová (Keňa) 8:30,11.

400 m př.: 1. Hejnová (ČR) 54,18, 2. Muhammadová (USA) 54,20, 3. Russellová (Jam.) 54,67.

Tyč: 1. Stefanidiová (Řec.) 475, 2. Bradshawová (Brit.) 461, 3. Meijerová (Švéd.) 461.

Trojskok: 1. Ibargüenová (Kol.) 14,51, 2. Williamsová (Jam.) 14,44, 3. Rypakovová (Kaz.) 14,29.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 67,51, 2. Caballerová 65,24, 3. Pérezová (obě Kuba) 65,11.

Další disciplíny:

Muži:

100 m (-0,2 m/s): 1. Ujah 10,08, 2. Dasaolu 10,11, 3. Hughes (všichni Brit.) 10,13.

400 m: 1. Cowan (Brit.) 45,34, 2. Norwood (USA) 45,52, 3. Yousif (Brit.) 45,58.

Míle: 1. Wightman 3:54,92, 2. O'Hare (oba Brit.) 3:55,01, 3. Blankenship (USA) 3:55,89.

3000 m: 1. Farah (Brit.) 7:38,64, 2. Mechaal (Šp.) 7:40,34, 3. Kiplangat (Keňa) 7:40,63.

Ženy:

800 m: 1. Alemuová (Et.) 1:59,60, 2. Sharpová (Brit.) 1:59,87, 3. Lipseyová (USA) 2:00,97.