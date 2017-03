Bělehrad - Zuzana Hejnová vyhrála na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu druhý rozběh na 400 metrů a postoupila do odpoledního semifinále. Smolně skončil start na šampionátu pro druhou českou reprezentantku Denisu Rosolovou, jež měla v pátém běhu po kolizi se soupeřkami tvrdý pád a z haly byla odnesena na nosítkách. Halová mistryně Evropy z roku 2011 po ošetření na stadionu odjela s českým lékařem Jiřím Neumannem do bělehradské nemocnice.

Fotogalerie: Halové ME 2017 v Bělehradu

Hejnová si přímý postup kontrolovala a časem 53,26 sekundy prošla do dalšího kola jako druhá nejrychlejší. "Bylo to na pohodu, pošetřila jsem síly a povedlo se mi to," řekla. Minulý týden byla unavená, ale už si odpočinula a cítí se dobře. "Věřím, že lehce postoupím do finále a pak poběžím to, na co mám," doufala.

Předčila ji jen Léa Sprungerová ze Švýcarska (52,55), která také vede před českou běžkyní letošní evropské tabulky. Lepší čas měla i vítězka pátého běhu Floria Gueiová z Francie, ta ale byla posléze patrně kvůli kolizi s Rosolovou diskvalifikována.

Semifinále je na programu v 17:45, o medaile se poběží v sobotu večer.