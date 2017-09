Brusel - Překážkářka Zuzana Hejnová doběhla druhá ve finále atletické Diamantové ligy v Bruselu. Dvojnásobná mistryně světa se letos poprvé dostala pod 54 sekund, ale ani čas 53,93 na vítězství nestačil. O čtyři setiny před českou reprezentantkou doběhla olympijská vítězka a vedoucí žena letošních tabulek Dalilah Muhammadová z USA. Třetí příčku v soutěži výškařek obsadila Michaela Hrubá díky překonání 188 centimetrů na první pokus.

V závodě na 400 metrů překážek měla Muhammadová tradičně velmi rychlý start a záhy smazala handicap Hejnové, která startovala v sedmé dráze. Česká rekordmanka si ale nenechala favoritku příliš utéct a v cílové rovince na ni mohutně útočila. Muhammadová však na rozdíl od mítinku v Birminghamu ataku Hejnové těsně odolala.

Vítězku Diamantové ligy z let 2013 a 2015 Hejnovou potěšilo vylepšení sezonního maxima o další dvě desetiny sekundy. "Jsem spokojená s časem 53,93, protože jsem opravdu letos chtěla pokořit čtyřiapadesátisekundovou bariéru. Samozřejmě jsem trochu zklamaná, že jsem nevyhrála, ale vzhledem k okolnostem můžu jet domů s dobrým pocitem," uvedla na webu mítinku Hejnová.

Připomněla, že v průběhu sezony měnila trenéra. "To rozhodně není ideální. Navzdory tomu jsem dokázala skončit čtvrtá na mistrovství světa a mám druhé místo ve finále Diamantové ligy. Jsem si jistá, že příští rok budu ještě silnější," dodala svěřenkyně Dany Jandové.

Devatenáctiletá juniorská mistryně světa i Evropy Hrubá byla ve dvanáctičlenném startovním poli nejmladší závodnicí. Tři postupné výšky od 180 do 188 překonala napoprvé, zatímco její zkušenější soupeřky chybovaly. Na výšku 191 centimetrů postoupila pouze pětice závodnic. Když pak domácí Nafissatou Thiamová ani Polka Kamila Ličwinková na 191 neuspěly, zajistilo to Hrubé pozici na stupních vítězů. Nic na tom nezměnilo ani to, že ani Hrubá tuto výšku v Bruselu nezdolala.

V chladném bruselském večeru nestačila jen na suverénku této sezony Marii Lasickeneovou z Ruska, která triumfovala výkonem 202 centimetrů, a vicemistryni světa Julii Levčenkovou z Ukrajiny (194). Třetí příčku v závěrečném mezinárodním závodě sezony si užívala. "Splnili jsme s trenérem to, co jsme si řekli před závodem. Vybojovali jsme super umístění a výkon je vzhledem k počasí v rámci možností," uvedla na facebooku svěřenkyně Michala Pogányho.

Pošesté za sebou se vítězkou Diamantové ligy stala diskařka Sandra Perkovičová. Sedmadvacetiletá Chorvatka sice na rozdíl od nedávného mítinku v Záhřebu nepřehodila sedmdesátimetrovou hranici, ale výkonem 68,82 metru ze třetí série jasně triumfovala. Druhá Dani Stevensová z Austrálie za ní zaostala bezmála o tři metry.

Vyrovnanou soutěž dálkařek díky poslednímu pokusu dlouhému 670 centimetrů vyhrála Srbka Ivana Španovičová, čtvrtá žena srpnového MS v Londýně. Zvítězila o pět centimetrů před Britkou Lorraine Ugenovou, za kterou se v centimetrových odstupech seřadily další tři dálkařky. Na stupně vítězů se neprosadila žádná medailistka z MS - Američanky Brittney Reeseová a Tianna Bartolettaová ani Ruska Darja Klišinová.

Výsledky finálového mítinku atletické Diamantové ligy v Bruselu

Muži:

200 m (vítr +0,9 m/s): 1. Lyles 20,00, 2. Webb (oba USA) 20,01, 3. Gulijev (Tur.) 20,02.

800 m: 1. Amos (Botsw.) 1:44,53, 2. Lewandowski 1:44,77, 3. Kszczot (oba Pol.) 1:44,84.

110 m př. (+0,5 m/s): 1. Šubenkov (Rus.) 13,14, 2. Ortega (Šp.) 13,17, 3. Merritt (USA) 13,20.

3000 m př.: 1. Kipruto (Keňa) 8:04,73, 2. El Bakkali (Mar.) 8:04,83, 3. Jager (USA) 8:11,71.

Trojskok: 1. Taylor 17,49, 2. Claye (oba USA) 17,35, 3. Pichardo (Kuba) 17,32.

Disk: 1. Gudžius (Lit.) 68,16, 2. Dacres (Jam.) 66,31, 3. Malachowski (Pol.) 65,73.

Ženy:

100 m (+0,4 m/s): 1. Thompsonová (Jam.) 10,92, 2. Ta Louová (Pobř. slon.) 10,93, 3. Okagbareová-Ighoteguonorová (Nig.) 11,07.

400 m: 1. Millerová-Uibová (Bah.) 49,46, 2. Násirová (Bahr.) 49,88, 3. Okolová (USA) 50,91.

1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:57,04, 2. Hassanová (Niz.) 3:57,22, 3. Chebetová (Keňa) 4:00,18.

5000 m: 1. Obiriová 14:25,88, 2. Kipkiruiová (obě Keňa) 14:27,55, 3. Teferiová (Et.) 14:32,03.

400 m př.: 1. Muhammadová (USA) 53,89, 2. Hejnová (ČR) 53,93, 3. Spencerová (USA) 54,92.

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 670, 2. Ugenová (Brit.) 665, 3. Saundersová (USA) 664.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 202, 2. Levčenková (Ukr.) 194, 3. Hrubá (ČR) 188.

Tyč: 1. Stefanídiová (Řec.) 485, 2. Morrisová (USA) 475, 3. Newmanová (Kan.) 475.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 68,82, 2. Stevensová (Austr.) 65,85, 3. Caballerová (Kuba) 64,61.

Další disciplíny:

Muži:

100 m (+0,2 m/s): 1. Blake (Jam.) 10,02, 2. Rodgers (USA) 10,09, 3. Forte (Jam.) 10,12.

400 m: 1. Santos (Dom. rep.) 45,97, 2. Yousif 46,10, 3. Rooney (oba Brit.) 46,29.

1500 m: 1. Manangoi (Keňa) 3:38,97, 2. Mekhissi (Fr.) 3:39,42, 3. Williamsz (Austr.) 3:40,03.