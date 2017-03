Bělehrad - Zuzana Hejnová vybojovala na halovém mistrovství Evropy stříbrnou medaili v běhu na 400 metrů. V bělehradském finále ji porazila jen Floria Gueiová z Francie, jež zvítězila v osobním rekordu 51,90 sekundy. Filip Sasínek získal bronz v běhu na 1500 metrů a nečekaně zastoupil zraněného Jakuba Holušu, který nemohl v Bělehradu obhajovat titul. Koulař Tomáš Staněk se stal vicemistrem Evropy v osobním rekordu 21,43 metru.

Hejnová halovou vicemistryní Evropy v běhu na 400 metrů

Hejnová vybojovala stříbrnou medaili v běhu na 400 metrů. V bělehradském finále ji porazila jen Gueiová, jež zvítězila v osobním rekordu 51,90 sekundy. Dvojnásobná mistryně světa na trati 400 metrů překážek Hejnová za ní zaostala o 52 setin.

Třetí skončila Polka Justyna Swietá, jež s Hejnovou prohrála o jednu desetinu. Hlavní favoritka Léa Sprungerová ze Švýcarska po rychle rozběhnutém závodě odpadla a skončila pátá.

Gueiová se v pátek podílela na ošklivém pádu jiné české reprezentantky Denisy Rosolové v rozběhu a původně byla ze soutěže diskvalifikována. Postup do semifinále slavila až po protestu francouzské výpravy.

Koulař Staněk získal v osobním rekordu evropské stříbro

Staněk se stal halovým vicemistrem Evropy v osobním rekordu 21,43 metru. Český vrhač prohrál jen s polským talentem Konradem Bukowieckým, který se výkonem 21,97 posunul do čela letošních světových tabulek. Ladislavu Prášilovi stačilo 20,73 metru z první série na šesté místo.

Staněk, který před šampionátem laboroval se zraněním třísla, porazil německého obhájce prvenství a dosavadního lídra evropských tabulek Davida Storla. Německý favorit s českým reprezentantem prohrál o 13 centimetrů.

Staňkovi, který vybojoval první velkou medaili, se životní vrh povedl v páté sérii. Těsně předtím ho z průběžného třetího místa odsunul Chorvat Stipe Žunič, který byl nakonec výkonem 21,06 až pátý.

Sprinteři Jan Veleba a Klára Seidlová postoupili do semifinále v běhu na 60 metrů. Oba obsadili v rozbězích přímá postupová místa - český šampion Veleba časem 6,77 sekundy skončil ve svém běhu druhý. Veleba nakonec vypadl v semifinále. Časem 6,80 sekundy zaostal o tři setiny za výkonem z rozběhu a v osmičlenném závodě doběhl poslední. Od postupové pozice jej dělilo osm setin, celkově byl klasifikován na 16. místě.

Veleba zaspal na startu a nepřiblížil se k času 6,69, kterým před týdnem získal domácí titul a kvalifikoval se do Bělehradu. V jeho semifinále by mu takový výkon na postup stačil.

Stříbrná medailistka z nedávného národního mistrovství a debutantka na velké akci Seidlová doběhla výkonem 7,35 třetí a k semifinále nastoupí v neděli.

Česká šampionka Barbora Procházková naopak sítem rozběhů neprošla. Ve svém závodě skončila po špatném startu šestá a časem 7,51 výrazně zaostala za týden starým osobním rekordem 7,29. Neuspěl ani výškař Martin Heindl, který při premiéře na velké akci přeskočil v kvalifikaci 221 centimetrů a na finálovou osmičku nedosáhl. K postupu bylo třeba skočit alespoň 225.

Prášil se do finále kvalifikoval hned po prvním pokusem. "Jsem rád, že jsem pošetřil síly. Kruh mi sedí," pochvaloval si bronzový medailista z posledních dvou evropských šampionátů pod střechou.

Staněk před HME laboroval se zraněním třísla a k postupu do finále potřeboval dva pokusy. Hodně se mu ulevilo, neboť do hry o medaile se na velké soutěži probil z kvalifikace poprvé v kariéře. "Ten strašák vyřazení tam byl," přiznal Staněk. "Myslel jsem, že tam po prvním pokusu někoho nebo sebe zakousnu, šel jsem do toho zbytečně moc opatrně," zlobil se.

Helcelet je po letošním maximu v kouli třetí v sedmiboji

Adam Sebastian Helcelet si díky letošnímu maximu ve vrhu koulí polepšil na halovém mistrovství Evropy v hodnocení sedmiboje na třetí místo. Český reprezentant v jediném zdařeném pokusu předvedl 15,25 metru a poprvé v Bělehradu zapsal výkon lepší než při sedmibojařském osobním rekordu na únorovém domácím šampionátu. Se součtem 2579 bodů zaostává před poslední disciplínou dne, skokem do výšky, o 96 bodů za vedoucím Francouzem Kevinem Mayerem.

Jiří Sýkora ve vrhačské disciplíně poprvé v kariéře pokořil hranici 15 metrů, povedlo se mu to o šest centimetrů. V celkové klasifikaci zůstal ziskem 2492 bodů desátý.

Oba čeští vícebojaři zahájili první soutěžní den šedesátkou shodně za 7,06 sekundy a trochu za svými možnostmi zaostali. Vicemistru Evropy Helceletovi se ale podařila dálka, v níž předvedl 741 centimetrů. Sýkora skočil 710 cm.

Juniorka Hrubá skončila ve výškařském finále šestá

Výškařka Michaela Hrubá obsadila na halovém mistrovství Evropy šesté místo výkonem 192 centimetrů. Devatenáctiletá juniorka o dvě příčky vylepšila umístění z minulého šampionátu v Praze.

Hrubá si ve vrcholném závodu sezony vylepšila o dva centimetry letošní maximum. Výšku 192 cm i předchozích 189 cm překonala juniorská mistryně světa až na třetí pokus, což ji stálo ještě lepší umístění. Stejný výkon stačil v Bělehradu na čtvrté místo.

"Panuje maximální spokojenost, jen škoda těch skoků na 194," litovala trochu Hrubá. Na výšce 192 cm se prý chytila. "Předvedla jsem tam super skok, takže to mohlo být ještě lepší, ale nestěžuju si. Konečně jsem se našla v rozběhu, to je dobré do budoucna," uvedla.

Na zisk medaile bylo zapotřebí přeskočit 194 centimetrů. Výš už pak skočila pouze Airiné Palšytéová, jež výkonem 201 cm vylepšila o centimetr vlastní letošní světové maximum a vybojovala první zlatou medaili pro Litvu v historii HME. Stříbro získala olympijská vítězka Ruth Beitiaová ze Španělska, která díky lepšímu technickému zápisu předčila Ukrajinku Julii Levčenkovou.

Tyčkařka Romana Maláčová, jež stejně jako v pátek Jan Kudlička nemusela absolvovat kvalifikaci a startovala rovnou ve finále, obsadila 13. místo. Soutěž zahájila na 440 centimetrech a uspěla až na třetí pokus. Další postupnou výšku 455 centimetrů, což by znamenalo její letošní maximum, už neskočila a uzavřela výsledkovou listinu.

Výsledky halového mistrovství Evropy v atletice:

Finále:

Sedmiboj (po 2 disciplínách): 1. Mayer (Fr.) 1845 (60 m: 6,95 - dálka: 754), ...7. Helcelet 1774 (7,06 - 741), 10. Sýkora (oba ČR) 1699 (7,06 - 710).

Rozběhy a kvalifikace s českou účastí:

Muži:

60 m: 1. Kilty (Brit.) 6,61, ...15. Veleba (ČR) 6,77 - postoupil přímo.

Výška: 1. Chesani (It.) a Ivanov (Bulh.) oba 228, ...11. Heindl (ČR) nepostoupil.

Koule: 1. Storl (Něm.) 21,16, ...3. Staněk 20,94, 4. Prášil (oba ČR) 20,68 - oba postoupili přímo.

Ženy:

60 m: 1. Haaseová (Něm.), ...10. Seidlová 7,35 - postoupila přímo, 30. Procházková (obě ČR) 7,51 - nepostoupila.