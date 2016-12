Jindřichův Hradec - Házenkářky Sokola Poruba poprvé vyhrály Český pohár. V jindřichohradeckém finále dotáhly čtyřbrankovou ztrátu a nakonec porazily 32:27 obhájkyně trofeje z Baníku Most, které mohly soutěž ovládnout počtvrté za sebou. Poruba hrála v pohárovém finále za posledních šest let už popáté, z toho s Mostem potřetí.

Úvod finálového zápasu vyšel Ostravankám, ale jejich třígólový náskok Most brzy smazal a krátce před koncem poločasu už vedl 15:11. Po změně stran se ale dotáhla zase Poruba.

Mostu se v druhé půli nedařila rozehrávka, když už mohla Růčková vyrovnat ze sedmimetrového hodu, poslala střelu jen do tyče. Deset minut před koncem vedla Poruba 25:22 a favorizovaný soupeř už neuspěl ani s nátlakovou vysunutou obranou.

Poruba nastřílela v druhém poločase 20 gólů, osmkrát se v zápase prosadila Michaela Konečná. "Jednoznačně rozhodla bojovnost. Dřely jsme, moc jsme chtěly vyhrát, nikdy se nám to zatím nepodařilo. O poločase jsme si řekly, že to hlavně nesmíme vzdávat a musíme bojovat do poslední chvíle. A konečně to vyšlo," řekla České televizi.

Výsledek finále Českého poháru házenkářek:

Sokol Poruba - Baník Most 32:27 (12:15).