Norské házenkářky s pohárem za vítězství na ME.

Norské házenkářky s pohárem za vítězství na ME. ČTK/AP/Bjorn Larsson Rosvall

Göteborg - Házenkářky Norska obhájily titul na evropském šampionátu. Ve finále v Göteborgu porazily stejně jako před rokem v souboji o zlato na mistrovství světa Nizozemsko, tentokrát 30:29, a sedmým triumfem potvrdily pozici nejúspěšnějšího týmu historie Eura. Bronz získaly Francouzky po výhře 25:22 nad Dánskem.

Norky si evropským zlatem spravily chuť po olympijských hrách v Riu de Janeiro, odkud si odvezly "jen" bronz po vítězství v duelu o třetí místo nad Nizozemskem. Seveřanky celkově získaly jedenáctou medaili z mistrovství Evropy.

Nizozemky navzdory porážce potvrdily velký vzestup z poslední doby a zaznamenaly nejlepší výsledek na ME ve své historii. Vybojovaly totiž premiérovou medaili z Eura.

Zatímco Norky nastoupily už do desátého finále ME, Nizozemsko si zahrálo o evropské zlato poprvé. Outsider ale vstoupil do zápasu nebojácně a sehrál se Seveřankami mnohem vyrovnanější partii než před rokem na MS. Za úvodních 20 minut nastřílel 13 gólů a nečekaně vedl 13:9.

Norkám pomohlo střídání brankářky, mezi tyče se postavila Grimsboová a její spoluhráčky ještě do pauzy srovnaly. V druhé desetiminutovce druhé půle si pak favoritky vytvořily rozhodující pětigólový náskok. Dvanácti trefami přispěla k vítězství kanonýrka Nora Morková.

"Dnešní zápas byl pro nás dobrou zkušeností. Nora Morková, Kari Grimsboová a týmový duch, to byly klíčové faktory na cestě k vítězství," řekl islandský trenér Norek Thorir Hergeirsson. "Nizozemky předvedly fantastický boj. Za poslední rok a hlavně poslední měsíc se neskutečně zlepšily a vyrostly. Myslím, že v budoucnu zůstanou velkým soupeřem a budou hrát mnoho finále," dodal.

Nizozemky ještě na konci zabojovaly a dokonce v závěrečných sekundách měly možnost srovnat a poslat duel do prodloužení, jenže poslední akci po špatné rozehrávce ani nezakončily.

"Byly jsme tak blízko. Možná zítra budeme pyšné na stříbro, ale teď jsme smutné," řekla nizozemská brankářka Tess Westerová. "Nevím, jestli jsme prostě jen měly smůlu. Bylo to skutečné finále a oba týmy předvedly pěknou házenou. Chvíli jsme byly lepší my, chvílemi Norsko," dodala.

Francouzky po výhře nad Dánskem slaví druhou letošní medaili z velké akce po stříbru na olympijských hrách v Riu. Hráčky ze země galského kohouta vybojovaly třetí cenný kov z evropských šampionátů a navázaly na zisky bronzu z let 2002 a 2006.

Jako rozhodující se ukázal hned úvod utkání, v němž Francouzky vedly 5:0 a poté 12:5. Dánky po změně stran sice snížily až na rozdíl jedné branky, několikrát dokonce útočily na vyrovnání, ale úplný závěr zvládly lépe favoritky. Seveřanky, které byly soupeřkami českého celku v základní skupině, tak na medaili z Eura čekají už od roku 2004.

Český tým obsadil na turnaji desáté místo s bilancí jedné výhry nad Maďarskem a pěti porážek

Finále:

Norsko - Nizozemsko 30:29 (15:15)

Nejvíce branek: Morková 12/5, Frafjordová 5, Herremová 4 - Snelderová 6, Grootová 5, Polmanová 4.

Rozhodčí: Alpaidzeová, Berezkinaová (obě Rus.). Sedmimetrové hody: 5/5 - 4/3. Vyloučení: 2:2. Diváci: 11.037.

O 3. místo:

Francie - Dánsko 25:22 (14:9)

Nejvíce branek: Nzeová Minková 5, Dembeleová 4 - Jörgensenová 6/3, Jensenová a Dornonvilleová de la Courová po 3.

Koneční pořadí ME: 1. Norsko, 2. Nizozemsko, 3. Francie, 4. Dánsko, 5. Rumunsko, 6. Německo, 7. Rusko, 8. Švédsko, 9. Srbsko, 10. ČR, 11. Španělsko, 12. Maďarsko, 13. Černá Hora, 14. Slovinsko, 15. Polsko, 16. Chorvatsko.