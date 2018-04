Zubří (Vsetínsko) - Čeští házenkáři prohráli v druhém přípravném utkání s Polskem v Zubří 36:37 a nezopakovali čtvrteční vítězství 25:21 z Katovic. Soupeř vedl v první části druhého poločasu už o pět branek, domácí pak sice zabojovali a vyrovnali, ale závěr jim nevyšel.

Utkání bylo pro svěřence trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše poslední zápasovou prověrkou před červnovým play off kvalifikace mistrovství světa proti Rusku.

Český tým soubojem s Polskem slavnostně otevřel nově zrekonstruovanou halu v Zubří a diváci sledovali ofenzivní představení. Domácí nezačali špatně, brzy získali dvoubrankové vedení a nejtěsnější náskok si udržovali většinu první půle.

Na rozdíl od čtvrtečního souboje v Katovicích však reprezentantům nefungovala obrana a jen za úvodní dějství inkasovali 20 gólů. Poláci těsně před přestávkou zaznamenali šňůru tří branek a do kabin šli s vedením 20:19.

Čechům, kteří na rozdíl od Poláků nechyběli na lednovém evropském šampionátu a šestým místem vyrovnali historicky nejlepší umístění samostatné reprezentace, nevyšel ani vstup do druhé půle.

Ve 40. minutě hosté navýšili náskok na 28:23 a zdálo se, že kráčejí za vítězstvím. Národní tým se nevzdal, zlepšil defenzivu a za dalších 12 minut vyrovnal Kašpárek na 32:32.

Za nerozhodného stavu dokonce mohli jít reprezentanti v přesilovce do vedení, ale výhodu nevyužili a Polsko dvěma góly opět odskočilo. Horák snížil na 35:36 a v poslední minutě měli domácí k dispozici útočnou akci, ale po sérii chyb lacině inkasovali a s devíti trefami nejlepší český střelec Zdráhala už jen snížil.

"Zápasy v Polsku a doma byly z naší strany hodně rozdílné. Hlavně co se týká nasazení a koncentrace na naše úkoly, to se nám dnes nedařilo. Od začátku jsme měli slabší nasazení než soupeř a projevilo se to. Mysleli jsme si, že doma je porazíme snadno. Nedali jsme do toho sto procent," uvedl v tiskové zprávě Kubeš.

"V Polsku jsme dostali 21 branek, dnes 37. Všechno to bylo o tom, jak jsme hráli v obraně. I když jsme se potom dotáhli, nestačilo to. Je to pro mě velké poučení a také zklamání, protože jsme hráli ve skvělé atmosféře a mohli jsme si to mnohem líp užít. Doufám, že se z toho poučíme," dodal.

ČR - Polsko 36:37 (19:20)

Sestava ČR: Galia, Adamík - Hrstka 1, Bečvář, Jurka 2, Hanisch, Horák 1, Kotrč 1, Kašpárek 8, Babák 5/3, Šlachta 3, Petrovský 2, Škvařil 1, Zdráhala 9/2, Číp 2, Mubenzem 1, Kasal, Zeman.

Nejvíce branek Polska: Moryto 10/5. Rozhodčí: Mohyla, Fukala (oba ČR). Sedmimetrové hody: 7/5 - 7/6. Vyloučení: 2:6. Diváci: 1420.