Havlíčkův Brod - Havlíčkobrodská firma H3 ateliér nabízí obytné domy sestavené z vysloužilých lodních kontejnerů. Ocelové konstrukce dlouhé 12 metrů, které předtím sloužily pro přepravu různých materiálů, se používají jako nosné konstrukce staveb. Výhodou je podle firmy rychlost stavby domu a její nižší cena. ČTK to dnes řekla mediální zástupkyně společnosti Zdena Zlatová.

S použitými kontejnery se běžně obchoduje, staví se z nich například i v USA a na severu Evropy. Ocelová konstrukce má dobrou nosnost a vzhledem k tomu, že jde o vyřazenou věc, je vstupní investice poměrně nízká, uvedla Zlatová.

Havlíčkobrodská firma udělala z kontejnerů od loňského podzimu tři domy a na dalších pěti její zaměstnanci pracují. "Vyprojektovali jsme určité typy staveb a ty nabízíme," řekla Zlatová. Domy se sestavují v závodě a na určený pozemek se stěhují hotové pomocí jeřábu a kamionu. "Ideálním podkladem jsou betonové patky v zemi," uvedla.

Kontejner dělníci nejdřív obrousí a vyřežou do něj otvory pro okna a dveře. Po rozvedení sítí stavbu zaizolují a zevnitř i vně obloží. Takový dům by podle Zlatové měl vydržet desítky let, pokud se o něj majitel bude starat.

Například poblíž Havlíčkova Brodu už stojí chata s obytným prostorem 54 metrů čtverečních sestavená ze dvou kontejnerů. Obsahuje dvě menší ložnice, obytnou část s kuchyňským koutem a sociální zázemí. Kovová konstrukce je obložená dřevěnými materiály. Stavbu takové velikosti je podle Zlatové možné instalovat do tří měsíců od objednání a lze ji dodatečně rozšiřovat. Její cena začíná kolem jednoho milionu korun. Podrobnosti jsou na firemním webu. Využití lodních kontejnerů propagují i jiní výrobci.

H3 ateliér, s.r.o., se zabývá také kovovýrobou, pronájmem nemovitostí a správou budov. Výroba domků pod značkou Blokki zatím zaměstnává desítku lidí.