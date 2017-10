Praha - Lithium získávané z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat do finální podoby v Česku. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD), který dnes podepsal v Ústí nad Labem se společností European Metals Holdings (EMH) memorandum o porozumění. S těžbou lithia, které se využívá při výrobě baterií, by mohl australský investor začít v Krušných horách v roce 2022. Plánuje dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy.

"Společnost se přihlásila k našemu záměru, a to prioritně zpracovávat vytěženou rudu na území České republiky, což je jeden z hlavních cílů ministerstva průmyslu a obchodu a nové surovinové politiky České republiky," uvedl Havlíček.

Australský investor má průzkumné licence od ministerstva životního prostředí a podle Havlíčka je pravděpodobné, že právě tato firma bude rudu těžit. Hotová je předběžná studie proveditelnosti.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní EMH. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín. "Na základě předběžné studie proveditelnosti jsme došli k částce 656 milionů tun rudy v ložisku Cínovec. V našem jednadvacetiletém plánu dobývání počítáme s těžbou 1,8 milionu tun ročně, což dělá dohromady za tuto dobu 37 milionů tun rudy celkově," uvedl jednatel Geometu Richard Pavlík.

Zpracováním vytěžené rudy je možné získat ročně 21.000 tun karbonátu lithia, což je meziprodukt, který se používá v navazujícím průmyslu. "Je to tak 450.000 tun karbonátu lithia za 21 let. Roční produkce může posloužit k výrobě baterií pro 420.000 výkonných elektromobilů nebo až 600.000 těchto vozů s menším výkonem," uvedl Pavlík. Ložisko na Cínovci je podle něj významné z hlediska objemu rudy, ale je v ní menší obsah lithia než jinde. "Těžař musí vytěžit větší množství rudy, aby získal stejné množství finálního produktu, podle předběžné studie proveditelnosti to rentabilní je," řekl. Zhruba za rok bude hotova kompletní studie proveditelnosti. Geomet navázal předběžnou spolupráci s firmou HE3DA, která v Horní Suché u Havířova začne v polovině října stavět továrnu na výrobu baterií mj. pro elektromobily či energetické banky.

Generální ředitel EMH Keith Coughlan novinářům řekl, že při těžbě by mohlo vzniknout asi 1000 pracovních míst a až 1600 v přidružených odvětvích. "Do téhle chvíle jsme investovali 12 milionů australských dolarů (téměř 210 milionů korun) a pokud začne těžba, bude to až 400 milionů amerických dolarů (8,8 miliardy korun)," doplnil Coughlan.

Využití ložiska na Cínovci podpořil i Petr Pípal (Severočeši), starosta města Dubí, pod něž Cínovec spadá. "Naší snahou je, aby při využití ložiska byl zohledněn co nejmenší dopad na životní prostředí a život obyvatel města a městské části Cínovec, a samozřejmě, aby veškerá přidaná hodnota při procesu zpracování rudy až po finální výrobky zůstala na území českého státu," uvedl Pípal.

Povrchově chce těžit lithium u Cínovce společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.

V Krušných horách jsou dvě třetiny zásob lithia na české straně, třetina na německé. Také v Německu se připravuje těžba a vzhledem k jednodušším schvalovacím podmínkám začne podle Pavlíka zřejmě dříve než v Česku.