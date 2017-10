Brno - Kauza budoucí těžby lithia v Krušných horách je podle ministra průmyslu Jiřího Havlíčka (ČSSD) zpolitizovaná předsedou ANO Andrejem Babišem a komunisty. Ministr na briefingu v Brně uvedl, že Babiš jako trestně stíhaný politik potřebuje před volbami zakrýt své problémy. Je nedůvěryhodný a nikdo už mu nemůže věřit, prohlásil Havlíček. Dodal, že on osobně se snaží maximálně zapojit stát do připravované těžby a zajistit, aby se vytěžená ruda zpracovala v Česku ideálně do finálního výrobku. Do procesu by se podle něj mohl zapojit i státní podnik DIAMO.

V ložisku na Cínovci leží podle současných informací tři procenta světových zdrojů lithia a podobně velké ložisko je v Evropě už jen jedno. Havlíček zopakoval, že podle českých zákonů má na těžbu nárok pouze australská firma European Metals Holdings a její česká dceřiná firma Geomet. "Mou snahou je, aby se do těžby a následného zpracování mohl zapojit český stát. Memorandum, které jsme podepsali s australskou firmou, je pouze deklaratorní, dává možnosti a neukládá žádné povinnosti. Zároveň vítám, že se vše podrobně může projednat ve Sněmovně a v Senátu," řekl Havlíček.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale nedávno upozornil, že Diamo nikdy zájem o licenci k těžbě nemělo.

Uvedl, že zpracovatelský řetězec už se začal pomalu tvořit. Lithium se používá v keramickém a sklářském průmyslu, nejdynamičtěji se však vyvíjí obor pro zpracování do baterií a pro vývoj elektromobility. Právě elektromobilita by měla vytvořit nové průmyslové možnosti pro Ústecký kraj včetně vědeckých a vývojářských kapacit. "Ideálně by měl v Česku vzniknout i finální výrobek," řekl Havlíček.

Ředitel odboru surovinové politiky na ministerstvu průmyslu Pavel Kavina uvedl, že lithium může posloužit rozvoji druhé generace obnovitelných zdrojů a lze jej využít k velkokapacitnímu ukládání elektřiny. V Evropě se kov těží zatím pouze v Portugalsku v malé míře pro keramický průmysl. Více než třetina světové produkce se vytěží v Austrálii, dále se nejvíce těží v Chile.

Krušnohorské ložisko je stále ve fázi geologického průzkumu, příští rok by z něj měly být informace kompletní. "Zatím lze říci, že je to pro Česko šance, protože pokud se začne těžit na světě ještě více, může klesnout cena," řekl Kavina.