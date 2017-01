Brno - Hokejista Martin Havlát za Kometu Brno hrát nebude. Pětatřicetiletý útočník ukončil přípravu s týmem kvůli neupřesněnému zranění, které utrpěl na tréninku. Bývalý mistr světa přitom už měl připravený dres s číslem 9 a měl v něm nastoupit v pátečním extraligovém duelu v Mladé Boleslavi. Místo toho ale hokejovou výzbroj vrátil.

"Martin se bohužel na tréninku zranil. Oznámil mi, že pokračovat v tréninku dál nemůže. Tím pádem je logické, že tohle skončilo. Bohužel," řekl webu iSport.cz majitel brněnského klubu Libor Zábranský, který si od Havlátova návratu hodně sliboval.

Nabídku od Zábranského dostal Havlát na konci listopadu. Do konce roku se připravoval v zámoří a od 2. ledna trénoval s Kometou. Domluva zněla, že si sám řekne, kdy bude připraven naskočit do extraligy.

"Vypadal výborně, měl v pátek v Boleslavi a v neděli doma proti Plzni hrát. Taková byla dohoda. Ale bohužel je to jinak. Martina to hodně mrzí. Nás samozřejmě taky, ale musíme to přijmout jako fakt. Nemůžeme čekat na jednoho hráče jako na spasitele. Máme výborný tým, kterému věříme," uvedl Zábranský.

Havlát se chtěl v Brně pokusit o opětovné nastartování kariéry, během níž odehrál i 865 zápasů v NHL a její vyřazovací části. Tímto rozhodnutím zřejmě jeho snaha o návrat do velkého hokeje skončila. V Brně Havlát hokejově vyrostl a chtěl Kometě, za kterou nikdy nehrál, pomoci vybojovat titul.