Brno - Fotbalista Plzně Aleš Čermák se po příchodu ze Sparty poprvé uvedl ve svém působišti i gólově, když Viktorii pomohl hattrickem v Brně nejen k výhře 3:1, ale také po čtyřech zápasech ke tříbodovému zisku.

"Nikdy v životě jsem snad hattrick nedal. Možná na halovém turnaji v žácích. Takže si to užívám a jsem rád, že se mi to povedlo," řekl po zápase spokojeností zářící Čermák, který prokázal i střeleckou pohotovost a rychlou reakci. Při třetím gólu se k němu míč od tyče odrazil po Kopicově střele.

"Byla to hodně rychlé, zvedl jsem nohu. Míč ji trefil a odrazil se do branky. Možná to bylo dneska i o štěstí," dodal Čermák, který poznamenal, že po něm trenér Pavel Vrba chce, aby často nabíhal za obranu soupeře.

"To nám vyšlo při druhém gólu, kdy se akce povedla Kopicovi. Dostal jsem krásně balon za obranu, odskočil jsem od přední tyče a doklepnul jsem to do branky," dodal střelec dnešního zápasu, který považoval výhru za hodně důležitou.

"Každý zápas jsme si říkali, že musíme sérii nezdarů konečně zlomit. Povedlo se nám podruhé na jaře vyhrát, hra dnes nebyla špatná, bylo to těžké utkání. Brno nás od začátku hodně vysoko presovalo, hrálo nátlakový fotbal. Moc nám pomohla ke zklidnění první branka. Jinak to bylo hodně soubojové utkání. Doufám, že jsme se odrazili k lepším výsledkům. Uvidíme, jak se to příští týden podaří," tvrdil Čermák, jenž před utkáním pomýšlel na to, že by se už mohl v plzeňském dresu prosadit v lize také gólově. Zatím vstřelil pouze jednu branku v Evropské lize.

"Je to pro mě velká úleva. Po obědě jsem si šel lehnout. Přiznám se, že jsem myslel na to, že bych taky mohl konečně vstřelit gól. Netušil jsem, že se na mě usměje štěstí a dám hned tři," řekl Čermák, který vidí stále boj o titul otevřený.

"Je před námi ještě hodně zápasů. Není nic hotového.. Slavia stahovala náš bodový náskok. Jsem zvědav, jak si povede zítra v těžkém utkání v Liberci," poznamenal Čermák.