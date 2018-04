V Plzni začal 19. dubna 31. ročník filmového festivalu českých a slovenských filmů Finále. Potrvá do 24. dubna.

V Plzni začal 19. dubna 31. ročník filmového festivalu českých a slovenských filmů Finále. Potrvá do 24. dubna. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Předpremiérou filmu Ondřeje Havelky Hastrman začal v Plzni 31. ročník filmového festivalu českých a slovenských filmů Finále. O Zlatého ledňáčka se utká 51 snímků v pěti kategoriích, vítězové budou vyhlášeni 24. dubna. Přehlídka nabídne 135 celovečerních filmů, dokumentů, televizních, internetových a studentských snímků.

Přijede zhruba stovka zahraničních a kolem 700 českých hostů z branže. V Plzni už jsou téměř všichni členové čtyř porot složených z 14 zahraničních odborníků, řekla dnes ČTK ředitelka Finále Eva Veruňková Košařová. Její tým organizuje finále potřetí.

"Téměř ke každému filmu bude delegace," uvedla. Noví jsou hlavní moderátoři - herci Jan Cina s Petrem Vančurou.

Rozpočet Finále, které loni navštívilo přes 13.000 diváků, je kolem 11 milionů korun. Vstupenky zůstávají na 80 korunách už několik let, stejně jako ceny akreditací. Kinosály jsou čtyři v hlavním filmovém paláci - Měšťanské besedě, dva další v DEPO2015 a promítat se bude ještě v sadech před besedou a v hudebním klubu Anděl.

Kromě Hastrmana čekají diváky v Plzni premiéry slovenského výpravného životopisného filmu Dubček - krátké jaro, dlouhá zima. Bohu žel Saši Dlouhého, historický snímek Zdeňka Jiráského Bůh s námi - od defenestrace k Bílé hoře, televizní film Davida Ondříčka Dukla 61 a dokudrama Jana Geberta Až přijde válka.

Archivní filmová sekce se bude věnovat dvěma významným jubileím, a to plzeňskému rodákovi Miroslavu Horníčkovi, který by v listopadu oslavil 100. narozeniny, a 100. výročí vzniku republiky. V sobotu odpoledne mohou návštěvníci přijít na Kinoautomat, první interaktivní film na světě, který byl představen na EXPO 1967. Provázet jím bude herec Josef Polášek a lidé budou pomocí tlačítek hlasovat, jak by měl film pokračovat. Na venkovních projekcích němých filmů před besedou dostane 150 lidí sluchátka a dýdžej jim bude pouštět hudbu složenou k těmto filmům. Půjde o Extasi Gustava Machatého a historický velkofilm Svatý Václav z roku 1929.

Raritou bude také film O Plzni vážně a nevážně z roku 1993, kde se Miroslav Horníček prochází po Plzni, upozorňuje na zajímavá místa a vzpomíná. "Desetiletí ho nikdo neviděl. Dostali jsme ho na VHS kazetě, a nechali z něj vytvořit legitimní kopii pro festival," uvedla ředitelka. V bývalé autobusové hale vystoupí 22. dubna 60členný Pražský filmový orchestr se 60členným pěveckým sborem.

Festival představí regionální filmovou kancelář. Má lákat filmaře, aby natáčeli své snímky v regionu. Vždy zhruba 20 zahraničních filmařů pojede na Location Tour a 23. dubna se setkají v Plzni zástupci památek, kraje, filmařů, obcí i Czech Film Commission.