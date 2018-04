Praha - Celovečerní snímek Hastrman režiséra hudebních i divadelních představení, herce a hudebníka Ondřeje Havelky je jeho filmovým debutem. Film spojující romantiku a thriller vznikl na motivy stejnojmenné knihy Miloše Urbana oceněné Magnesií Literou. Hlavní postavou je hastrman alias baron de Caus, kterého ztvárnil herec Karel Dobrý. Distribuční společnost První veřejnoprávní uvede Hastrmana do kin 19. dubna.

"Hastrman by mohl spojit diváky, kteří chtějí jít na ‚biják', s těmi, kteří o zhlédnutém dál chtějí přemýšlet," uvedl autor knižní předlohy Urban. Spisovatel se s producentem Čestmírem Kopeckým a režisérem Havelkou shodl, že podstatná je milostná linie příběhu a krajina, ve které se děj filmu odehrává.

Tvůrci do snímku obsadili nové tváře českého filmu, jako jsou Simona Zmrzlá či Jan Kolařík, oba z Divadla Husa na provázku, vedle renomovaných herců Dobrého, Jiřího Lábuse nebo Davida Novotného.

Příběh filmu se odehrává na vesnici ve 30. letech 19. století, kdy se baron de Caus vrací se svým sluhou z cest po světě. Na svém panství chce začít s prací na obnově rybníků. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka (Zmrzlá) revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni i učitel Voves (Jiří Maryška) a farář Fidelius ztvárněný Kolaříkem.

"Už kvůli tomu, co je mezi hastrmanem a Katynkou, stojí za to poznat příběh Miloše Urbana. Je tam všechno, na co dokáže obyčejný smrtelník jen pomyslet, nebo raději ani nepomyslet a rovnou zapomenout. Nekonečná harmonie i hluboké šrámy. Pak je alespoň z čeho čerpat," podotkl představitel hastrmana Dobrý.

Urbana inspirovala k napsání knihy Hastrman především krajina. Na celovečerním filmu na motivy své knihy oceňuje především jinakost od běžné české produkce a humor. "Ondřej do příběhu dává humor, a ten já v knize nemám, protože ho neumím," řekl Urban.