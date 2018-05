Washington - Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) neobnoví kritizovaný program zadržování ani drsné výslechové metody praktikované po atentátech z 11. září 2001. Prohlásila to dnes kandidátka na šéfku CIA Gina Haspelová ve výboru pro tajné služby Senátu USA. Prozatímní ředitelka CIA vzbuzuje v řadě senátorů obavy kvůli své roli v rámci tohoto programu, kdy mimo jiné řídila i jednu z tajných věznic používajících metody označované odpůrci za mučení.

"Chápu, že spousta lidí v celé zemi chce znát můj osobní pohled na někdejší program zadržování a vyslýchání. Poté, co jsem sloužila v oné překotné době, dávám vám svůj osobní příslib, jasně a bez výhrad, že pod mým vedením CIA neobnoví takový program zadržování a výslechů," řekla senátorům Haspelová.

Ženu, která v CIA slouží již 33 let, si prezident Donald Trump vybral do čela této tajné služby jako nástupkyni Mika Pompea, jehož přesunul do funkce ministra zahraničí a od jehož odchodu Haspelová CIA provizorně vede. Haspelovou musí do funkce potvrdit Senát, kde mají Trumpovi republikáni těsnou většinu 51 hlasů ku 49 a její osud není podle amerických médií zdaleka jistý.

Právě pochybnosti ohledně toho, zda a jak se může minulost šéfky tajné věznice v Thajsku promítnout do budoucího fungování CIA, mohou mnohé senátory přesvědčit v otázce případné podpory Haspelové. Zvláště část demokratů dává najevo, že pouhé ujišťování o záměrech nevrátit se k praktikám minulosti jim nestačí.

"Nikdo by neměl dostat zelenou jen proto, že respektuje zákon," podotkl demokratický senátor Mark Warner, že kontroverzní metody používané v minulosti v tajných věznicích CIA po světě jsou dnes nelegální. Haspelová by podle něj měla být schopna senátorům i veřejnost upřímně přiblížit roli, kterou v minulosti hrála v programu, který "není v souladu s americkými hodnotami".

Její příslib zabránit jakékoli snaze o návrat tvrdých metod je přitom v rozporu s Trumpovou předvolební rétorikou, kdy sliboval rázný postup vůči teroristům s tím, že znovu povolí takzvaný waterboarding neboli simulované topení. Od svého nástupu do úřadu se však o tomto tématu nezmínil.

Sám prezident dal v úterý na twitteru najevo svou trvající podporu pro Haspelovou, která se v případě potvrzení Senátem může stát první ženou v čele CIA. "Je to žena, která byla lídrem, kamkoli přišla. CIA chce, aby ji vedla směrem k zářné a slavné budoucnosti Ameriky!" napsal prezident.

Haspelová dnes dále přislíbila, že hodlá jako šéfka CIA úzce spolupracovat se senátním výborem, který dohlíží na její fungování. Chtěla by rovněž nasadit více lidí do terénu v zahraničí a prohloubit spolupráci s americkými spojenci.