Paskov (Frýdecko-Místecko) - Zhruba půl hodiny trval patnácti hasičům a několika policistům z Moravskoslezského kraje v pátek ráno odchyt asi metr vysokého klokana. Do opuštěného důlního areálu v Paskově samec klokana rudokrkého Bennetova utekl ze špatně zajištěné ohrady. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

"Utekl majitelce ze špatně zavřené ohrady. Půlhodinové nahánění v areálu bývalého Dolu Paskov kolem místy zchátralého plotu zakončil jeden z profesionálních hasičů elegantní šipkou a klokan skončil nezraněn v jeho náručí," uvedl mluvčí.

Zvíře podle něj patří chovatelce z nedalekého Vratimova, která nedovřela vrátka do ohrady. "Majitelka dojela k místu úspěšného zásahu, ale neměla žádnou ohrádku či klec, hasiči proto opatrně svázali nohy jejího Hopíka, zabalili ho do sítě a v osobním automobilu majitelky jej jeden z hasičů převezl na klíně až do místa jeho domova," řekl.

Klokan Bennetův patří k menším poddruhům klokana rudokrkého. Je to středně velký, poměrně podsaditý klokan s hustou srstí, díky které snese i chladnější podnebí. Srst je šedá, na týlu červenohnědá. Přirozeným místem výskytu klokana Bennetova jsou křoviny a blahovičníkové lesy ostrova Tasmánie. Později se rozšířil i na jiná místa.