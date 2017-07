Na šest stovek hasičů, policistů nebo dobrovolníků ze tří zemí se účastní třídenního cvičení na hranici Česka, Německa a Rakouska zaměřeného na likvidaci rozsáhlých lesních požárů. Hasiči se připravují na to, jak postupovat v případě, že by se oheň šířil Šumavou napříč třemi státy. Podobné cvičení v tomto rozsahu se zatím nikdy nekonalo. Hasiči zasahují především na rakouském území v okolí lyžařského areálu Hochficht, který se nachází zhruba 20 kilometrů od Horní Plané na Českokrumlovsku.

Horní Planá (Českokrumlovsko) - Na šest stovek hasičů, policistů nebo dobrovolníků ze tří zemí se účastní třídenního cvičení na hranici Česka, Německa a Rakouska zaměřeného na likvidaci rozsáhlých lesních požárů. Hasiči se připravují na to, jak postupovat v případě, že by se oheň šířil Šumavou napříč třemi státy. Podobné cvičení v tomto rozsahu se zatím nikdy nekonalo. Hasiči zasahují především na rakouském území v okolí lyžařského areálu Hochficht, který se nachází zhruba 20 kilometrů od Horní Plané na Českokrumlovsku.

"Šumava je specifická jako taková. Tím, že se setkáváme s první zónou národního parku, kde probíhá ochrana přírody. A taky se zde nachází spousta suchého dřeva," řekl dnes novinářům ředitel jihočeských hasičů Lubomír Bureš. Uvedl, že pokud by začalo ve větší míře hořet na Šumavě, by v současnosti představoval zásadní problém. Podle Bureše by se vzhledem k letním suchům oheň velmi rychle šířil. Snadno by se dostal na území všech tří států. "Cílem této přípravy je především otestovat koordinaci při podobném zásahu. Nejde jen o to, že mluvíme jinou řečí, ale používáme i odlišná radiová spojení na jiných frekvencích," řekl.

Další specifikem nácviku je i to, jak musí hasiči získávat vodu pro likvidaci požáru v hůře dostupných místech Šumavy. Dnes například simulovaný oheň zasáhl oblast v okolí vrchů Plechého nebo Smrčiny. Hasiči proto nacvičovali hašení ze vzduchu pomocí vrtulníků a vodu dopravovaly na místa i cisterny. "Využíváme Lipno jako největší vodní plochu, která v okolí je. Spoléháme se i na vodu z areálu Hochficht, kde ji mají provozovatelé v nádržích na zasněžování sjezdovek," řekla mluvčí jihočeskýchh hasičů Vendula Matějů.

Bureš uvedl, že doposud žádný velký požár Šumavu prakticky nezasáhl. V minulosti se tak jednou stalo na rakouské straně. "Ale tehdy si nás kolegové nepřizvali a oheň zlikvidovali sami," uvedl.