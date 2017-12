Praha - Hasiči dokončili dnes večer v Praze vytahování zbytků trojské lávky z Vltavy. Na místo dorazili kolem poledne, samotné vytahování torza mostu zabralo necelé dvě hodiny. K vytažení využili hasiči dva vyprošťovací tanky. Jak zjistil na místě zpravodaj ČTK, lávku se z řeky podařilo vytáhnout v jednom kuse. Bylo to cílem akce, aby mohli odborníci a policie trosky v dalších týdnech co nejlépe prozkoumat.

Lávka se zřítila 2. prosince odpoledne, zraněni byli čtyři lidé. Příčiny zatím nejsou známé. Zhroucením lávky se dnes zabývali také pražští zastupitelé. Opozice kvůli němu neúspěšně navrhla odvolání primátorky Adriany Krnáčové (ANO) a jejího náměstka Petra Dolínka (ČSSD).

Záznam videopřenosu z vyprošťování trosek lávky v Troji:

Dnešní akce se zúčastnilo 17 hasičů, kteří s přípravnými pracemi začali už po poledni. Vytahování torza začalo po 17:00 a skončilo před 19:00. Bagry nejprve vyklidily zbytky mostu na břehu a nahrnuly tam zeminu, aby měly kde stát vyprošťovací tanky. Hasiči poté na konstrukci zhrouceného mostu navázali řetězy. Na břeh také umístili kulatinu, která usnadnila pohyb vytahované konstrukce. Nakonec nebylo nutné do akce nasadit potápěče, i když se o tom původně hovořilo.

Záznam videopřenosu z příjezdu vyprošťovací techniky k troskám lávky v Troji:



Podle odhadu velitele zásahu Davida Kareše váží trosky lávky 80 až 100 tun. Celý několik desítek metrů dlouhý kus se nakonec podařilo vytáhnout v jednom kuse, což byl záměr. Pokud by nebylo nutné zachovat konstrukci v celku pro účely vyšetřování, hasiči by ji rozbili na menší kusy, což by práce usnadnilo. Městská policie v průběhu vytahování trosek z bezpečnostních důvodů uzavřela okolí do 100 metrů od lávky na trojské straně.

Vedení města v předchozích dnech uvedlo, že plánuje po odstranění trosek zavést přívoz a následně postavit provizorní lávku. Institut plánování a rozvoje (IPR) zároveň vypracoval návrh změny územního plánu pro vybudování dvou nových lávek. Jedna bude na místě původní, druhá dále po proudu řeky. Policie by vyšetřování události na místě měla dokončit ještě tento týden, další prověřování se bude odehrávat na parkovišti u trojské betonárky, kam se trosky převáží.