S požárem výrobní haly na plasty v průmyslové zóně Joseph nedaleko Havraně bojovali 22. ledna od časného rána hasiči na Mostecku. Oheň vypukl v jedné z hal, kde se vyrábějí plastové díly pro automobily, evakuovat se musely desítky lidí, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Podle informací z operačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje byl požár ohlášen v 05:13. Na místo postupně vyjelo 14 jednotek, a některé dobrovolné jednotky musely být proto povolány do zálohy na stanice profesionálních hasičů pro případ dalšího požáru. "Na místě je i měřicí vůz, žádné nebezpečné znečištění ale zatím nezaznamenal," řekl ČTK operační důstojník. Před 09:00 se podle něj podařilo další šíření požáru zastavit, na místě ale stále zasahují desítky hasičů. Od čeho začalo hořet zatím není jasné, škody půjdou zřejmě do milionů.

S požárem výrobní haly na plasty v průmyslové zóně Joseph nedaleko Havraně bojovali 22. ledna od časného rána hasiči na Mostecku. Oheň vypukl v jedné z hal, kde se vyrábějí plastové díly pro automobily, evakuovat se musely desítky lidí, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Podle informací z operačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje byl požár ohlášen v 05:13. Na místo postupně vyjelo 14 jednotek, a některé dobrovolné jednotky musely být proto povolány do zálohy na stanice profesionálních hasičů pro případ dalšího požáru. "Na místě je i měřicí vůz, žádné nebezpečné znečištění ale zatím nezaznamenal," řekl ČTK operační důstojník. Před 09:00 se podle něj podařilo další šíření požáru zastavit, na místě ale stále zasahují desítky hasičů. Od čeho začalo hořet zatím není jasné, škody půjdou zřejmě do milionů. ČTK/Zavoral Libor

Most - Požár výrobní haly na plasty v průmyslové zóně Joseph nedaleko Havraně likvidovali dnes dopoledne hasiči na Mostecku. Oheň vypukl v jedné z hal společnosti RAI Most, kde se vyrábějí plastové díly pro automobily. Evakuovat se musely desítky lidí, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Příčiny požáru zatím nejsou známé, škody půjdou podle hasičů do milionů.

Podle informací z operačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje byl požár ohlášen v 05:13. Na místo postupně vyjelo 14 jednotek, a některé dobrovolné jednotky musely být proto povolány do zálohy na stanice profesionálních hasičů pro případ dalšího požáru.

"Začala hořet výrobní hala z prostředku, kde byla výrobní technologie, v době příjezdu prvních jednotek byla požárem zasažena celá ta část a požár se šířil do dalších hal," popsal ČTK rozsah požáru velitel zásahu Petr Pospěch. Hasiči proti ohni nasadili všechny dostupné prostředky. Před 11:00 se už podařilo požár lokalizovat.

"Z objektu jsme nemuseli nikoho zachraňovat, v době příjezdu našich jednotek už byli všichni venku," řekl velitel zásahu. Hasiči se teď soustřeďují na dohašování lokálních ohnisek a na řešení hořících tlakových lahví, kterých je podle Pospěcha na místě velké množství. Některé jednotky už se mohly vrátit na základnu.

Na Mostecku se už několik dní kvůli nadlimitním koncentracím polétavého prachu špatně dýchá. V místě požáru je mlha. Stav ovzduší ale požár plastů nezhoršil. Na místě je i měřicí vůz, žádné nebezpečné znečištění ale zatím nezaznamenal, a tak žádné varování pro obyvatele hasiči vydávat nemuseli. "Kouř stoupal směrem nahoru a navíc je to neobydlená část, takže ohrožení lidí tady nebylo," řekl Pospěch.