Praha - Přestože Martin Hašek v týdnu převzal fotbalisty Bohemians 1905 na 13. místě tabulky jen čtyři body nad sestupovými příčkami, s "klokany" prý o záchranu nehraje. S mužstvem si vytvořili vlastní tabulku na posledních osm kol a hned v premiéře s Jihlavou do ní po vítězství 1:0 přidali první tři body.

"Včera v kabině jsme si řekli, že nejdeme zachraňovat Bohemku v první lize. Dalibor Slezák (asistent) udělal novou prázdnou tabulku podle abecedy na posledních osm kol a představte si, že Bohemka byla napsaná na prvním místě," řekl novinářům s úsměvem Hašek.

"Tu tabulku, kde jsme byli na 13. místě, jsme klukům taky ukázali, ale pak jsem ji zmačkali a hodili do koše. V té nové se začínalo od nuly, řekli jsme si, že chceme být co nejvýš, nejlépe první," doplnil sedmačtyřicetiletý kouč.

"Jsem šťastný, že po utkání jsem tam osobně napsal fixkou trojku. Píšeme to všem dalším týmům a uvidíme, jak bude situace po 30. kole. My hrajeme tu naši soutěž, máme osm kol a teď se dělíme o první místo s několika dalšími týmy, které taky udělaly tři body," bavil novináře Hašek.

V základní sestavě oproti předchozímu kolu nasadil čtyři jiné hráče, ale jinak příliš změn nedělal. "Převzal jsem velmi dobře připravené mužstvo kondičně, je pokorné, pracovité, má to v sobě. Zvládá organizaci, zvládá přecházet z rozestavení 3-5-2 na 4-4-2. Samé bonusy. Takže jsme se snažili hlavně zapracovat na psychice," podotkl Hašek.

Na mužstvo se snažil působit co nejvíc pozitivně. "Je jasné, že po tak dlouhé sérii bez výhry bylo na hráčích znát, že mají na zádech batoh s kamením. Co jsem přišel k týmu, jsme pracovali hlavně na tom, abychom vyčistili hlavy, dostali do kabiny co nejvíc radosti, abychom šli v dobrém rozpoložení do utkání," doplnil Hašek.

"Když chcete zapálit, musíte sám hořet. Když chcete, aby se hráči usmívali, musíte se usmívat sám. S tím já nemám problém, protože já se usmívám, kudy chodím. Jsem docela veselý a pozitivní člověk, takže jsem se choval tak nějak normálně," přiblížil Hašek.

Druhé trenérské angažmá v první lize zahájil vítězně, i když Bohemians v závěru museli bránit jednogólový náskok, protože zahodili velké šance na pojistku. "Bohužel my ten druhý gól nemohli přidat, takže tam byla lehká obava, že se může cokoliv stát. Ale zvládli jsme ten závěr s velikým přehledem. Když jsme tam dali třetího středního obránce, dokázali jsme okamžitě přepnout na jiné rozestavení. To je práce trenéra Koubka, je skvělé mít tuhle možnost," uvedl Hašek.

"Když rozhodčí písknul do píšťalky, spadlo to ze všech z nás. Když jsem pak viděl ty fanoušky, to jsou ty momenty, kvůli kterým se vyplatí dělat fotbal. Jsem rád, že jsem to mohl zažít," dodal.