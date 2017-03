Brno - Hokejisté Komety Brno porazili ve třetím čtvrtfinále play off extraligy na domácím ledě Spartu 4:3 v prodloužení, v sérii vedou 3:0 a vybojovali si postupový mečbol. O výsledku rozhodl po 44 sekundách prodloužení Marcel Haščák. Stejně jako v prvních dvou zápasech získala i tentokrát Sparta v první třetině náskok, v závěru ale nestačila čelit tlaku soupeře. Série pokračuje v sobotu od 17:00 čtvrtým zápasem opět v Brně.

Do sestavy Komety se vrátil uzdravený kapitán Čermák a po jednozápasové přestávce také Vincour, naopak nečekaně vypadl ze sestavy Martin Erat. Trenér Sparty Kalous přeházel s výjimkou prvního útoku zbývající tři řady a místo Kudrny dostal poprvé v play off příležitost Hlaváč.

V divokém úvodu Sparta zaskočila Kometu dravostí a agresivitou v osobních soubojích. Po druhém střídání skončil zápas pro útočníka Káňu, který si po nárazu do mantinelu poranil ruku.

Sparta se dostala do velkého tlaku, který jí vynesl v průběhu pouhých 48 sekund dvougólový náskok. Už ve 2. minutě otevřel skóre Uher a vzápětí překonal Čiliaka Gernát.

Na tvrdou hru na hranici pravidel ale Sparta doplácela častými vyloučeními a nabídla soupeři dvě přesilovky pět na tři v délce 31 a následně 47 sekund. Druhou početní výhodu Kometa využila, když Vincourovu střelu tečoval před brankářem Pöpperlem Haščák.

Bojovně naladěná Sparta ale pokračovala v náporu a zužitkovala hned první přesilovku. Při vyloučení Zaťoviče hosté dokonale rozebrali domácí obranu a v 11. minutě Vrána přidal třetí gól Pražanů.

Z počátečního šoku se Kometa vzpamatovala až ve druhé třetině, v níž převzala iniciativu. Cestu ke srovnání skóre nastartoval ve 24. minutě obránce Krejčík, který po Zohornově přihrávce trefil horní růžek branky Sparty. V 25. minutě neproměnil Nečas trestné střílení.

Kometa přitvrdila hru, diktovala tempo a dostávala se častěji k zakončení. V 35. minutě při přesilovce vybojoval Vincour v rohu kluziště kotouč a po Kvapilově přihrávce volný Hruška vyrovnal. V oboustranně rychlém hokeji spoléhala Sparta na protiútoky, v koncovce si ale neporadila s brankářem Čiliakem.

V bouřlivé kulise se Kometa snažila i ve třetí třetině o útočnou hru, všechny střely ale stačil pochytat brankář Pöpperle. Sparta se dostala do tlaku ve dvou přesilovkách, v koncovce byla ale bezradná.

Rozuzlení dramatu padlo už po 44 sekundách prodloužení. Při protiútoku Komety našel Vojtěch Němec přesnou přihrávkou volného Haščáka, který prostřelil Pöpperleho.

Kamil Pokorný (Brno): "Úvod utkání patřil Spartě. Nebylo to tím, že bychom byli laxní. Hráči strašně moc chtěli, v takovém kotli to jinak nejde. Svazovala nás nervozita, inkasované góly nám samozřejmě nepřidaly. Pomohla nám první branka. I když šla Sparta do kabin s vedením 3:1, tak jsme se z nervozity dostali. Myslím si, že jsme ve druhé třetině byli lepší, a srovnali jsme skóre. Měli jsme i výhodu trestného střílení. Vrátili jsme se, stejně jako v předcházejících zápasech, zpět do hry. Třetí třetina byla opatrnější z obou stran. Hrálo se hodně jednoduše. V prodloužení jsme chtěli být trpěliví a počkat si na šanci. Ta se naskytla hned v první minutě. Takže jsme pošetřili ještě nějaké síly."

Jiří Kalous (Sparta): "Nehodnotí se mi zápas dobře. Ztratili jsme třetí utkání v řadě stejným způsobem. To znamená v závěru utkání nebo v prodloužení. Situace už je vážná, zítra už nemáme kam uhnout. Buď utkání zvládneme a sérii vrátíme ještě do Prahy, nebo nám končí sezona. Uděláme všechno pro to, abychom v Praze pokračovali. Prioritním úkolem nyní pro mě i realizační tým bude nastavit psychiku hráčů, kteří jsou skleslí z vývoje série. Musíme zvednout hlavy a pokusit se o velký zázrak."

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 4:3 v prodl. (1:3, 2:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Haščák (Vincour, V. Němec), 24. Krejčík (H. Zohorna, Haščák), 35. J. Hruška (M. Kvapil, Vincour), 61. Haščák (V. Němec) - 2. Uher (J. Mikuš), 3. Gernát (Forman, Vrána), 11. Vrána (J. Hlinka, Pech). Rozhodčí: Hradil, Hodek - Brejcha, Suchánek. Vyloučení 6:7, navíc Barinka (Sparta) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec - H. Zohorna, J. Hruška, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, Zaťovič - Mallet, Nečas, J. Káňa - Vincour, L. Čermák, Dočekal - Vondráček. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.

Sparta: Pöpperle - Piskáček, J. Mikuš, Gernát, Švrček, Eminger, Barinka - Řepík, Vrána, J. Hlinka - Forman, Hlaváč, Buchtele - Ihnacak, Pech, Kumstát - Uher, Cingel, Klimek. Trenéři: Kalous, Veber a Moták.