Las Vegas - Kanadský útočník Taylor Hall z New Jersey převzal na slavnostním vyhlášení cen v Las Vegas Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL. Ted Lindsay Award pro nejlepšího hokejistu sezony podle Hráčské asociace NHLPA obhájil jeho krajan Connor McDavid z Edmontonu, který v sezoně zopakoval i triumf v produktivitě a znovu převzal Art Ross Trophy.

Do tříčlenné nominace na Hart Trophy se ale McDavid nedostal, takže bylo dopředu jasné, že nezopakuje kralování z loňska. V hlasování Asociace profesionálních hokejových novinářů o Hart Trophy kraloval šestadvacetiletý Hall, který dovedl New Jersey k účasti v bojích o Stanleyův pohár poprvé od roku 2012.

Vytvořil si osobní maxima s 93 body, 39 góly i 54 asistencemi ze 76 utkání. Suverénně ovládl produktivitu Devils, druhý Nico Hischier měl 52 bodů. V nominaci spolu s ním byli Anže Kopitar z Los Angeles a Nathan MacKinnon z Colorada.

"Je za tím hodně tvrdé práce a obětavosti nejen mé, ale i mých rodičů, spoluhráčů a také důvěra Devils v mé schopnosti. Je to velice příjemný večer. Hlasování bylo těsné a je pro mě velká čest tu být," řekl Hall, který získal v hlasování 1264 bodů, o 70 více než druhý MacKinnon.

Jednadvacetiletý McDavid kraloval lize se 108 body za 41 branek a 67 asistencí z 82 zápasů. V hlasování samotných hráčů si vysloužil Ted Lindsay Award a předčil při něm Halla a MacKinnona. "Je pro mě výjimečný pocit, že mě hráči takto respektují. Hodně to pro mě znamená," prohlásil McDavid.

Finský brankář Pekka Rinne z Nashvillu získal poprvé v kariéře Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře a Švéd Victor Hedman z Tampy Bay premiérově obdržel James Norris Trophy pro nejlepšího obránce. Calder Trophy pro nejlepšího nováčka patří jednadvacetiletému kanadskému forvardovi Mathewovi Barzalovi z New York Islanders.

Pro čtyři trofeje si v domácím prostředí přišli na pódium zástupci nováčka Vegas, vítěze Pacifické divize a finalisty Stanley Cupu. Lady Byng Memorial Trophy pro hokejového gentlemana má švédský forvard William Karlsson, Mark Messier Leadership Award pro vůdčí osobnost obránce Deryk Engelland, Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra Gerard Gallant a nejlepším generálním manažerem roku byl vyhlášen George McPhee.

Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka získal podruhé v kariéře Slovinec Anže Kopitar z Los Angeles, který ji převzal už před dvěma roky. Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji, dostal útočník Brian Boyle z New Jersey, který překonal chronickou myeloidní leukémii.

Během vyhlášení byli oceněni zástupci týmu Humboldt Broncos ze saskatchewanské juniorské hokejové ligy, který v dubnu postihla cestou autobusem na zápas tragická nehoda. Willie O'Ree Community Hero Award získal jejich trenér Darcy Haugan, jedna z 16 obětí. Cenu převzala jeho žena Christina a na pódiu se představilo deset přeživších hráčů, dva z nich na vozíčku.

"Když vidíte tyto kluky a jejich rodiny, které se s tím vyrovnávají, vidíte všechno v jiné rovině. Život není o vyhrávání cen. Je třeba si užívat, že můžete dělat, co milujete," prohlásil Hall.

Přehled vítězů individuálních cen NHL v sezoně 2017/18:

Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč podle Asociace profesionálních hokejových novinářů): Taylor Hall (New Jersey).

Ted Lindsay Award (nejužitečnější hráč podle členů Hráčské asociace NHLPA): Connor McDavid (Edmonton).

Vezina Trophy (nejlepší brankář): Pekka Rinne (Nashville).

Calder Memorial Trophy (nejlepší nováček): Mathew Barzal (NY Islanders).

Frank J. Selke Trophy (nejlépe bránící útočník): Anže Kopitar (Los Angeles).

Jack Adams Award (nejlepší trenér): Gerard Gallant (Vegas).

James Norris Memorial Trophy (nejlepší obránce): Victor Hedman (Tampa Bay).

Lady Byng Memorial Trophy (hokejový gentleman): William Karlsson (Vegas).

Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji): Brian Boyle (New Jersey).

Mark Messier Leadership Award (pro vůdčí osobnost): Deryk Engelland (Vegas).

King Clancy Trophy (za vůdčí schopnosti a humanitární činnost): Daniel Sedin a Henrik Sedin (Vancouver).

Cena pro generálního manažera roku: George McPhee (Vegas).

První All Star tým: Pekka Rinne (Nashville) - Drew Doughty (Los Angeles), Victor Hedman - Nikita Kučerov (oba Tampa Bay), Connor McDavid (Edmonton), Taylor Hall (New Jersey).

Druhý All Star tým: Connor Hellebuyck (Winnipeg) - Seth Jones (Columbus), P.K. Subban (Nashville) - Blake Wheeler (Winnipeg), Nathan MacKinnon (Colorado), Claude Giroux (Philadelphia).

All Star tým nováčků: Juuse Saros (Nashville) - Will Butcher (New Jersey), Charlie McAvoy (Boston) - Mathew Barzal (NY Islanders), Brock Boeser (Vancouver), Clayton Keller (Arizona).

Přehled už jistých vítězů trofejí:

Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč základní části NHL): Connor McDavid (Edmonton) - 108 bodů.

Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec): Alexandr Ovečkin (Washington) - 44 branek.

William M. Jennings Trophy (pro brankáře z týmu, který v základní části NHL obdržel nejmenší počet branek): Jonathan Quick (Los Angeles) - 203 inkasovaných gólů.

Conn Smythe Trophy (pro nejužitečnějšího hráče play off): Alexandr Ovečkin (Washington).