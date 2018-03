Praha - Útočník Robin Hanzl neměl v úvodu sezony příležitost přesvědčit kouče hokejové reprezentace Josefa Jandače, že by právě na něho měl vsadit při tvorbě týmu pro olympijský turnaj v Pchjongčchangu. Zdravotní trable ho připravily o listopadový turnaj Karjala i prosincový Channel One Cup, o to více nyní touží prodloužit si sezonu účastí na mistrovství světa v Dánsku.

Vynucené absence na obou předolympijských akcích přišly devětadvacetiletého centra Nižněkamsku draho. Byl sice i přesto na nominační hraně, jenže přednost nakonec dostal Tomáš Mertl, i kvůli klubové vazbě z Plzně na Milana Gulaše, jak vysvětlil Jandač. Gulaš si pak na turnaji paradoxně nezahrál kvůli zranění z generálky proti Finsku.

"Moc mě to mrzelo, protože šance dostat se na olympiádu byla velká," řekl Hanzl v rozhovoru s novináři na srazu k přípravě před MS. "Bohužel přišel vždy nějaký zásah shůry. Určitě je problém, když vás trenér nevidí a neví, v jaké jste formě. Zápasy KHL jsou přece jen jiné než na té reprezentační úrovni. Samozřejmě ta šance byla pak o to menší. Jdeme holt dál," doplnil Hanzl.

Zdravotně už je nyní zcela v pořádku a připravený se poprat o místo v týmu pro druhý vrchol sezony. "Jinak bych tady nebyl. Porvu se o to, abych se tam dostal. Chuť je samozřejmě veliká, moc rád bych si tu sezonu účastí na šampionátu prodloužil," prohlásil odhodlaně.

Zároveň však připouští, že není úplně jednoduché udržet si jen díky přípravě vrcholnou formu, když do MS zbývá ještě déle než měsíc. "Je to takové zvláštní, protože ta pauza - pokud nehrajete ve své soutěži až někam do finále - je dlouhá. Není úplně příjemné z toho vypadnout a pak zase nanovo začít. Ale to už je asi úděl mistrovství světa," konstatoval Hanzl.

V Nižněkamsku pro něho klubová sezony skončila hned na úvod vyřazovacích bojů. "Docela nám to celkově vyšlo, i když jsme vypadli v play off v prvním kole, což samozřejmě není žádný úspěch. Myslím si však, že i přesto budou v klubu sezonu hodnotit pozitivně," uved Hanzl, který si ve 45 utkáních včetně play off připsal 27 bodů za osm gólů a 19 nahrávek.

Od porážky 1:4 na zápasy s Čeljabinskem už utekl nějaký čas. "Zhruba 14 dnů jsem nebyl na ledě, ale nikde jsem mezitím nebyl. Jen jsem po návratu odpočíval, zatím nebyl čas letět někam pryč. To si schovávám v klidu až po sezoně," řekl Hanzl.

Na dálku bude držet v baráži o extraligu palce svému bývalému týmu Litvínovu, s nímž v roce 2015 slavně dobyl první titul v historii. I proto, že dres Severočechů v současnosti obléká jeho mladší bratr Martin.

"Jsme určitě v kontaktu a rozhodně mu to nezávidím. Já jsem si to prošel před dvěma lety, takže vím přesně, v čem se nachází a co je čeká. Ty zápasy jednoznačně rozhoduje hlava," řekl Hanzl o baráži, kterou musela Verva absolvovat hned v ročníku po mistrovské sezoně.